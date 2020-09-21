هند القحطاني تكشف عن صدرها في فيديو لتتحدى فتاة سعودية، هل هذا يعني إني رخيصة؟

الدبور – تواصل السعودية هند القحطاني في إثارة الجل لجمع اكبر عدد من المتابعين خصوصا داحل السعودية، فقد نشرت فيديو جديد تحدت به فتاة سعودية وجهت لها عدة غتهامات باخلاقها وبالترزق من وراء جسدها.

حيث إعتادت هند القحطاني على الظهور بلباس لم يعتد الشعب السعودي على رؤيته على أي فتاة أو سيدة سعودية. خصوصا إنها تعدت كل الخطوط، وذهبت من النقيض إلى النقيض بعد مغادرتها السعودية.

ونشرت الناشط السعودية فيديو جديد كشفت فيه عن جزء كبير من صدرها للعامة، لتثبت أن من يكشف عن جسده ليس بالضرورة عاهر، وأن اللبس و الأناقة لا علاقة لهم بالإخلاق.

وعادت وتحدثت عن الفتاة التي يبدو إنها إستفزتها بتعليقها بدون ان تذكر اسمها، عندما إتهمتها بالترزق من جس\ها وإنها تبحث عن رجال بهذه الطريقة الرخيصة ليصرفوا عليها.

وقالت هذا لبس وأناقة. وأنا احب أكشف عن جزء من جسدي لان الدنيا حر. فإذا لبست قصير أو مكشوف من فوق، لا يعني إني أبحث عن الرجال. او انا رخيصة؟ وأنا أصرف على نفسي ولم يلمس أي رجل جزء من شعري.

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واعتادت هند القحطاني على إثارة الجدل منذ خروجها من السعودية. وإنتقالها للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتاش كما تقول على أموال الإعلانات، وهي كثيرة جدا، ومنها تربي أولادها وتعتني بهم، وقالت إن عملها من المنزل.

وإرتداء الملابس القصيرة و الكاشفة لا يعني إني مهملة لواجبي كأم، بل اعتني بهم كل الوقت وأربيهم صح دوما.

هند القحطاني تتحدى بطريقة غريبة