حركة مقاطعة إسرائيل تحذر من ناشط على “يوتيوب” مدعوم من الإمارات لتلميع الإحتلال (فيديو)

الدبور – حذرت حركة مقاطعة إسرائيل المشهورة، من أشهر شخصية عربية على موقع يوتيوب، وقالت إنه مدعوم من الإمارات ويتلقى ملايين الدولارات لتلميع صورة الإحتلال الإسرائيلي في المنطقة العربية ويسعى لتدريب طاقم كبير للمهمة باموال ضخمة.

و دعت حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي (BDS) إلى مقاطعة المدون الفلسطيني، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، المعروف باسم ناس، وقالت إنه غطاء للتطبيع مع إسرائيل.

ويعتبر نصير ياسين، المعروف باسم ناس. من أشهر الشخصيات العربية على قناة يوتيوب، حيث يتابعه أكثر من ثمانية ملايين مستخدم على فيسبوك و1.6 مليون على إنستغرام، وقد حصد شهرة واسعة بسبب مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية التي ينشرها منذ عام 2016.

نصير ياسين

يوتيوبر صهيوني مشهور،متابعيه بالآلاف من الشباب العربي والمعجبين بما يقدمه من حياة جميلة في الكيان الصهيوني واناس عاديين ويعيشون مثلنا عكس تصورنا عنهم..

جزء من مخطط التطبيع ويدعو صراحة لتنحي الكراهية..

متابعيه شباب صغير السن،أمخاخ جاهزة لإقناعها بأي شيء #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/bkOlwrH0oc — H A N A 🦋 (@Official_HANA01) August 14, 2020

وعرض موقع ناس فرصة مدفوعة الأجر لحوالي 80 من ناشري المحتوى باللغة العربية في برنامح تدريبي مدته ستة أشهر تديره أكاديمية ناس في الشهر الماضي. ويقدم البرنامج، كما أفاد موقع “ميديل إيست أي” دروساً في الفصول. ودورات تدريبة تعليمية عبر الإنترنت مثل تصوير الفيديو والتحرير والسرد القصصي.

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أكاديمية نصير ياسين (ناس ديلي) تريد تدريب 80 صانع محتوى عربي، بتمويل إماراتي وتوجيهات صهيونية.



لا أرى صدفة في الإعلان عن هذه الدورة التدريبية بشكل متزامن مع الاتفاق الإماراتي الصهيوني.



كل مشارك في هذه الدورة هو شريك للحلف الصهيو – الإماراتي.#لا_للتطبيع#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/1HHiQWOJzK — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) September 22, 2020

ودعا بيان لحركة المقاطعة “صناع المحتوى وأصحاب النفوذ في المنطقة العربية إلى مقاطعة برنامج “ناس ديلي” المرتقب. والذي يهدف إلى توريطهم في التطبيع، وقالت الحركة إن التطبيع يساعد إسرائيل على إخفاء جرائمها.

ولفتت حركة مقاطعة إسرائيل إلى أن رئيس التدريب في هذا الأكاديمية يدعى يوناتان بيليك، الذي خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اللجنة الوطنية للمقاطعة تحذر من التعاطي مع برنامج "ناس ديلي" وتطالب المشاركين في أكاديميته بالانسحابhttps://t.co/xwipoeJI45 pic.twitter.com/TaoWoG9eND — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) September 14, 2020

وقد أُتهم ناس مراراً بأنه يساعد على تبييض صورة الاحتلال الإسرائيلي. ولاحظ البيان أن ناس قد زعم في مقطع فيديو مدته دقيقة. عن قيام “إسرائيل” عام1948 أن الفلسطينيين غادروا وقتل بعضهم وبقي البعض في أرضهم”. مضيفاً أنه ” اختار قبول حدود إسرائيل وفلسطين و”المضي قدماً” لأنه يوجد في “الحياة أشياء أكثر قيمة من قطعة أرض”.

وانتقد بيان الحركة التعاون بين أكاديمية ناس وأكاديمية نيو ميديا، وهي مؤسسة تدريب رقمية أطلقها في الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.

أكاديمية "ناس ديلي" لصنّاع المحتوى العرب، بتمويل إماراتي ومشرفين إسرائيليين..

لماذا تحذّر حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) من التعامل مع "ناس دايلي" المتهم بالتطبيع؟ pic.twitter.com/xNlgQKqd5U — AJ+ عربي (@ajplusarabi) September 16, 2020

و نشر نصير ياسين فيديوهات تمجد في الإمارات، وقد نشر عبد الله بن زايد أوسم رجل في العالم فديو له تحدث فيه عن عظمة الإمارات بعد تلقيه الدعم الهائل بطلب من دولة الإحتلال.