سعودي وضع صورة بن زايد و العلم الإماراتي في المرحاض (فيديو)

ادبور – نشر سعودي فيديو أثار ضجة عندما وضع العلم الإماراتي في المرحاض. و تحدث عن تطبيع الإمارات وخيانتها للعرب وللإسلام و القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهرولة وارتمت في حضن الإحتلال الإسرائيلي.

وقال السعودي في الفيديو الذي لسعه الدبور. بمناسبة إتفاق هذا النجس يقصد بن زايد وحمل صورته. مع دولة الإحتلال وتتطبيعه معهم، فهو تحت نعالي ولا يشرفني.

وأضاف هذا علم الإمارات وهذه صورة النجس مكانهم المرحاض الحمام، وألقى بصورة بن زايد وصورة العلم الإماراتي بعد تمزيقهما بالمرحاض في منزله؟ وقال هذا العلم الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف فوق رأسي.

وأثار الفيديو ضجة بعد إنتشاره على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، وخصوصا أن الشاب قيل إنه سعودي، وإن كان فعلا سعودي ومقيم داخل السعودية فسيذهب وراء الشمس قريبا.

ولا يسمح في السعودية ولو التلميح ضد التطبيع، ويسمح في نفس الوقت مدح التطبيع و الإشادة به من باب حرية التعبير وحرية الرأي في عهد اسلمانية الجديدة.

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ونشر المعارض الإماراتي الناشط عبد الله الطويل الفيديو على صفحته وعلق عليه بقوله. “رغم تألمي وألمي من وضع العلم #الإماراتي في المرحاض، إلا أنني لا أدين ردة الفعل وانما أدين الفعل والمسبب لتلك الظاهرة وهو #محمد_بن_زايد والذي دمّر العلم واستبدله بعلم #التغريبة – سعودي يعلن غضبه من اتفاق #التطبيع مع الصهاينة بطريقته الخاصة ..”

رغم تألمي وألمي من وضع العلم #الإماراتي في المرحاض، إلا أنني لا أدين ردة الفعل وانما أدين الفعل والمسبب لتلك الظاهرة وهو #محمد_بن_زايد والذي دمّر العلم واستبدله بعلم #التغريبة



– سعودي يعلن غضبه من اتفاق #التطبيع مع الصهاينة بطريقته الخاصة .. #الشعوب_ضد_التطبيع pic.twitter.com/bKC30PKDdQ — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) September 22, 2020

وكان رئيس الإستخبارات في دولة الإحتلال. قد قال أن تطبيع السعودية مسألة وقت وترتيبات فقط؟ وهي كان من المفروض أن تكون أول دولة تطبع بإعتبارها الشقيقة الكبري لدول الخليج. ولكن هناك أمور داخلية يتم ترتيبها فقط.

وكانت السعودية أول دولة تطبع شعبيا حتى قبل الإمارات. عندما سمحت لعدد من الكتاب و النشطاء بزيارة الإحتلال بشكل مباشر مع أن القانون السعودي يمنع زيارة الكيان المحتل. وبل يعاقب كل من يزروه أو يتواصل معه بأي شكل.