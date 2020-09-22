سلطنة عمان تمنع التعري.. قوانين صارمة لمن يكشف الكتفين والصدر والركبتين

الدبور – سلطنة عمان تحارب التعري في الوقت الذي تتجه فيه بعض الدول الإسلامية إلى الإنفتاح للغرب بطريقة تخالف الشرع و الدين وحتى العادات العربية البدوية. كما حصل مع الإمارات وتبعتها السعودية بلاد الحرمين الشريفين.

أما في سلطنة عمان وفي طريق محاربة التعري. ومحاربة كل ما هو دخيل على المجتمع العماني المحافظ. فقد سنت قوانين لمنع أي مظاهر للعري في الأمكان العامة وتطبق على الجميع، مواطن او مقيم او حتى زائر.

فقد كشفت تقارير إعلامية. أن السائحين والمغتربين في العاصمة العمانية مسقط. قد يواجهون السجن لمدة 3 أشهر، وغرامات قدرها 780 دولارًا لارتدائهم ملابس تكشف أكتافهم أو ركبهم أو صدرهم. بموجب قوانين اللياقة الجديدة.

وبحسب فضائية “روسيا اليوم”، سيتم تطبيق القيود الصارمة الجديدة على كل من الرجال والنساء، وسيتعين على السياح والمقيمين في الدولة الخليجية ملاحظتها، إلى جانب العمانيين الأصليين.

- Advertisement -

وقال رئيس لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي بمحافظة مسقط “قيس بن محمد المعشاري” إن الملابس يجب ألا تكون كاشفة ويجب أن “تغطي الأجزاء المطلوبة من الجسم بشكل صحيح”.

وأضاف أن الملابس الشفافة سيتم حظرها أيضًا بموجب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.