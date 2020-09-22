من هي الخاينه وزوجها الهارب في مصر؟ تعرف على القصة التي إنطلقت من السعودية

الدبور – من هي الخاينه وزوجها الهارب؟ سؤال إنتشر على مواقع التواصل، بعد أن أصبح هذا الوسم فجأة الرقم الأول في “الترند” في مصر، وغطى على بقية الوسومات التي تطالب برحيل السيسي و الثورة بدأت وغيرها.

الوسم الأول بعد البحث كتب لأول مرة من مركز إعتدال في السعودية وهو مركز الذباب الإلكتروني السعودي الإماراتي، وأول تغريدة به كانت من حساب سعودي كما لسع الدبور، ولم يفصح الوسم عن أي شيء أو تفاصيل، حيث نشر حساب الوادي الأخضر على موقع تويتر هذا الوسم: #الخاينه_و_زوجها_الهارب.

وبعدها إنتشر بشكل سريع حتى أصبح من أكثر الوسوم الترندات في مصر بالذات، وتم إكتشافه من قبل النشطاء في مصر، وإنه وسم فاضي لا قصة وراءه سوى التأثير على وسم إرحل يا سيسي و الثورة بدأت وغيرها من الوسوم التي تدعم الحراك في مصر.

وخصوصا للتغطية على وسم يخيف السلطات المصرية وهو جمعة الغضب 25 سبتمبر الذي كان قبل ساعات الأول، ليصعد وسم فاضي خلال ساعة فقط. وبعنوان الخاينه وزوجها الهارب .

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وكشفت صفحة خاصة بالتغريدات و الوسوم ومن ومتى نشرت أول مرة إنها كانت من هذا الحساب السعودي وسرعان ما تم تناقله في مصر.

وعلق الكثير من النشطاء في مصر تحت هذا الوسم، ولسع الدبور بعض التعليقات الساخرة، حيث قال ناشط: “مسحت تويتر وحملته تاني مش شايف غير تويته واحده طب يمين طب شمال طب ياجماعه اللي مخبي التويتات اللي طلعت الهاش دا تريند يرجعهم ميصحش كدا اربع تويتات بس #الخاينه_و_زوجها_الهارب“

مسحت تويتر وحملته تاني مش شايف غير تويته واحده طب يمين طب شمال طب ياجماعه اللي مخبي التويتات اللي طلعت الهاش دا تريند يرجعهم ميصحش كدا اربع تويتات بس #الخاينه_و_زوجها_الهارب pic.twitter.com/wbTohLQ0Jq — Hossam Shattury (@hossam_shattury) September 22, 2020

وقالت ناشطة أيضا ما نصه: “تريند مضحك من عالم مضحكه مش بتفكر إلا عن طريق مؤخرتها”

وقال الناشط مصري أيضا ما نصه: ” ذباب ولجان إلكترونيه فاشله، ومخابرات وحكومه فاشله. كمان دليل ان الثوره ماشيه في الطريق الصحيح وأنهم مرعوبين”

ذباب ولجان إلكترونيه فاشله، ومخابرات وحكومه فاشله كمان 😂😂

دليل ان الثوره ماشيه في الطريق الصحيح وأنهم مرعوبين 👌#الخاينه_و_زوجها_الهارب — مصري ✪ (@lllAAA_95_92) September 22, 2020

اول لما شوفته جيه في بالي ان دا لانتصار وبلحة #الخاينه_و_زوجها_الهارب pic.twitter.com/tJPCoIY2HB — Ali saeed (@mmody6041) September 23, 2020

اما شغل معيز صحيح

اتلهينا احنا كده يعني؟؟؟ #الخاينه_و_زوجها_الهارب — Shehab Mahmoud (@ShehabM23269628) September 23, 2020

وكده الناس مش هتنزل ثاني ومش حتهتف #ارحل_يا_سيسي 😂اللهم إنا نعوذ بك من الغباء😂😂😂#الخاينه_و_زوجها_الهارب — جنون (@chicaloca0707) September 23, 2020

وبينما إنتبهت اللجان الإلكترونية أن الوسم فارغ، بدأ بعض الذباب بنشر أخبار عن شرغ محمد علي وابنته وزوجته، الأمر الذي زاد من سخرية النشطاء، من ناحية تحاربون الثورة بأعراض الناس، ومن ناحية ثانية كأن الشعب نزل الشارع لأنه كان يعتقد أن محمد علي ملاك، حيث قال ناشط ما نصه:

“الغريب ان الناس طالعه عشان الهم اللي زاد مش عشان محمد علي قائدهم ده سرسجي احنا نازلين لنفسنا مش لغيرنا للظلم اللي داير بينا وعلينا”

الغريب ان الناس طالعه عشان الهم اللي زاد مش عشان محمد علي قائدهم ده سرسجي

احنا نازلين لنفسنا مش لغيرنا

للظلم اللي داير بينا وعلينا

#الخاينه_و_زوجها_الهارب — صمت حر اتكلم قلب الموازين (@ahmed_allel) September 22, 2020