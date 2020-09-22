ناشط إماراتي يقصف جبهة الصهيوني إيدي كوهين بعد تطاوله على الكويت “فيديو”

الدبور – قصف ناشط إماراتي معارض معروف جبهة حبيب الإمارات الصهيوني إيدي كوهين. والذي يفتخر بكتاباته إنه كان سببا في تركيع الإمارات وتوقيعها إتفاقية تطبيع. لانه شارك في فضح علاقتها المحرمة مع دولة الإحتلال. و قصف جبهته بعد تطاوله على دولة الكويت.

ونشر الناشط الإماراتي عبد الله الطويل. الذي يعارض سياسات شيطان العرب ويقف بقوة مع أحرار الإمارات من خارج الدولة الامنية. نشر تعليقا رد فيه على الصهيوني إيدي كوهين الذي تطاول على دولة الكويت في سلسلة تغريدات يومية لأنها رفضت التطبيع.

وقال كوهين بتغريدته التي أرفق فيها فيديو علق عليه بقوله: “خلصت مشاكل البلد يا رئيس حكومة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح حتى تحكي مع بوعلي مرزوق غانم عن مباراة العربي خوب مع نادي بوعلي الكويت تحت قبة عبدالله السالم .. روح له ديوانية الضاحية و سولف معاه عن المباراة سلم على ميسي تكفا .. غير حكومة”

ليرد عليه عبد الله الطويل بقصف جبهته التي لمعهتها الإمارات بقوله: “يا #كوهين حذاء أصغر كويتي أشرف من أكبر صهيوني لديكم!”

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وأضاف في تغريدته بقصف مباشر ما نصه كما لسع الدبور. ” #مرزوق_الغانم طردكم طرد الكلاب ولو أن كل الدول العربية بموقف الغانم وحكومته لما تبقى لكم مكان في الأراضي الفلسطينية التي احتليتموها ولم يبقى لكم موطئ قدم في القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين!”

يا #كوهين

حذاء أصغر كويتي أشرف من أكبر صهيوني لديكم! #مرزوق_الغانم

طردكم طرد الكلاب ولو أن كل الدول العربية بموقف الغانم وحكومته لما تبقى لكم مكان في الأراضي الفلسطينية التي احتليتموها ولم يبقى لكم موطئ قدم في القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين! https://t.co/a3wqsaUvdY — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) September 22, 2020

يذكر أن كوهين سلط غضبه على الكويت بطلب إماراتي لأنها أحرجت بن زايد ورفضت التطبيع بأي شكل، بل شكلت سدا منيعا ضد أي مظاهر للتطبيع، عكس الذباب الذي جنده شيطان العرب للرقص على أنغام التطبيع وتصويره بأنه المسيح المخلص للإمارات.

ويشكل خاصة مرزوق الغانم وجعا لدولة الإحتلال ولكوهين الذي يكرهه بشكل كبير، لانه لطالما فضح الإحتلال في المحافل الدولية، وطرد وفدهم مرة من إجتماع لأعضاء البرلمانات الدولية.

وعلق ناشط على رد عبد الله الطويل بقوله: “كفوا عليك وعلى من مرباك يا ولد عمي تاريخ الرأس بس هالاشكال لا تحتاج الا الدوس عليها لان كلب ويصيح علينا أجلك الله”

كفوا عليك وعلى من مرباك يا ولد عمي تاريخ الرأس بس هالاشكال لا تحتاج الا الدوس عليها لان كلب ويصيح علينا أجلك الله ❤️ — عبدالعزيز محمـد (@khaleel30291883) September 22, 2020