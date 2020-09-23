الإحتلال الإسرائيلي يشارك الشقيقة الكبرى باليوم الوطني.. إحتفالات بنكهة التطبيع!

الدبور – شارك الإحتلال الإسرائيلي الشقيقة الكبرى السعودية العظمى إحتفالاتها باليوم الوطني ، وهذه أول مرة يشارك الإحتلال السعودية بعيدها الوطني، وهذا اول عيد وطني بنكهة التطبيع.

حيث وجهت دولة الإحتلال الإسرائيلي تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، الثلاثاء، وذلك عبر رسالة وجهتها الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية، تغريدة قالت فيها: “نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين”.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في التغريدة نفسها: “يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والإزدهار مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة”، على حد تعبيرها.

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نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_السعودي_90 pic.twitter.com/XEGgIvn5ym — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 22, 2020

وتحتفل السعودية باليوم الوطني الـ90، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد تطبيع دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إسرائيل، إذ كانت الإمارات والبحرين سباقتين بهذه الخطوة، حيث وقعتا منتصف الشهر الجاري، في البيت الأبيض اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، رغم الاحتجاجات الفلسطينية.

وصرح رئيس جهاز الإستخبارات الإسرائيلي أن السعودية ستطبع مع الإحتلال، والمسألة مسألة ترتيبات داخلية فقط لن تطول.

ونشر الناشط عمر بن عبد العزيز على صفحته على موقع تويتر عن ما فسر على إنه إنقلاب في السعودية . وقال كما لسع الدبور: “حدث هام وتاريخي وغير مسبوق يتعلق بالسعودية ومستقبلها السياسي سيعلن عنه يوم الأربعاء بإذن الله .. الساعة الـ ٨ مساء بتوقيت مكة.”

وختم بقوله: ” أسأل الله أن يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد . *غير مصرح لي بنشر أية تفاصيل إضافية”

حدث هام وتاريخي وغير مسبوق يتعلق بالسعودية ومستقبلها السياسي سيعلن عنه يوم الأربعاء بإذن الله .. الساعة الـ ٨ مساء بتوقيت مكة.



أسأل الله أن يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد .



*غير مصرح لي بنشر أية تفاصيل إضافية — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) September 21, 2020