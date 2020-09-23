تفاصيل مروعة في حادث اختفاء فتاة الشرقية في مصر أثناء توجهها لدرس خصوصي

الدبور – تفاصيل مروعة عن الحادث الذي شغل أهالي الشرقية في مصر. عن إختفاء فتاة الشرقية أثناء ذهابها لتلقي درس خصوصي، تحول إلى فلم رعب لعائلتها.

وتقدمت أسرة طالبة تدعى ” ملك عمرو سعد ” بالمرحلة الإعدادية. من مدينة الزقازيق بالشرقية، بلاغًا باختفاء ابنتهم، أثناء توجهها إلى أحد مراكز الدروس الخصوصية بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية. يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، باختفاء الطفلة “ملك عمرو سعد”، 14 سنة. طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بمدينة الزقازيق. وذلك بعد قيامها بتوصيل شقيقتها الصغرى إلى منزل جدتها بمنطقة “كفر الإشارة”، بمدينة الزقازيق، قبل توجهها إلى الدرس الخصوصى.

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من جانبه، قال عبداللطيف مصطفى، خال الطالبة المختفية. إن إحدى زميلات الطفلة تلقت مكالمة هاتفية منها قبل اختفائها، وأخبرتها فيها بأنها تستقل توك توك في طريقها إلى مقر الدرس.

وأنها ستصل بعد نحو 5 دقائق، إلا أن فتاة الشرقية لم تحضر إلى الدرس.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للعثور على الطفلة، والتي كان آخر ظهور لها، في إحدى الكاميرات أثناء نزولها من منزل جدتها وسيرها في أحد الشوارع الجانبية، ناحية مسجد الأوقاف.