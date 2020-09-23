سيدة كفر الشيخ المصرية صاحبة الـ73 مقطعا جنسيا تظهر في مقطع جديد صادم “شاهد”

الدبور – سيدة كفر الشيخ الشهيرة التي شغلت الرأي العام حيث عرفت بالسيدة صاحبة الـ73 مقطعا جنسيا، حيث كشف زوجها خيانتها وعملها بالدعارة عن طريق صديقة مغربية لها فضحتها بنشر صورها ومقاطع جنسية لها لزوجها ولعى مواقع الإنترنت.

سيدة كفر الشيخ يبدو إنها تعمل قطاع عام، ولا يقتصر عملها على الدعارة مع الإماراتيين فقط كما ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة، بل هناك تطور جديد في التحقيقات التي فتحتها النيابة بناء على بلاغ مقدم من زوجها.

ويبدو أن هناك الكثير من الخفايا و الأسرار في علاقاتها المتعددة في الإمارات، وعن ممارستها لمهنة البغاء للتربح منها وليس مجرد خيانة زوج مع شخص واحد فقط.

والجديد في القضية المثيرة للجدل، هو تداول صورة للزوجة سمر رفقة شخص يرتدي ملابس شرطة برتبة نقيب.

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وبحسب ما ذكره موقع “الوطن” المحلي نقلا عن مصادر أمنية. فإنه سيتم فور التأكد من هويته استدعاءه واستجوابه بمعرفة جهات التحقيق المعنية. وفى حالة إذا كان ضابط شرطة سيتم التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة. مع مراعاة ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة فى القضية ومدى تورطه مع المتهمة.

وأضاف المصدر أنه في حال كان الشخص الظاهر فى الصور مع المتهمة منتحل صفة ضابط. سيتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة ضمن تحقيقاتها التي تجريها فى القضية.

ويشار إلى أنه وقت سابق، كشف محامي الزوج، أنه تم اكتشاف عدد كبير من الصور الجديدة محفوظة على “Gamil” خاص بها على هاتفها المحمول. من بينهم صور تظهر فيها الزوجة مع شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة غير معلوم الاسم لديه. كانا يلتقيان أثناء نزولها إلى مصر في إجازة.

وظهر مرتدي ملابس الضابط في أكثر من صورة منهم مرتديًا بذلته الميري مع الزوجة. كما وُجدت صور أخرى للشخص ذاته مع فتاة مغربية الجنسية ضمن شبكة الدعارة التي تعمل بها الزوجة. والتقطتها الفتاة معه أثناء نزولها مصر برفقة الزوجة لإجراء عملية إجهاض والعودة مرة أخرى للإمارات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وفي آخر الإجراءات، استعجلت تقاير اللجنة الفنية المختصة بفحص الفيديوهات؛ للتأكد من أن الفيديوهات الجنسية تخص الزوجة “سمر” أم لا.

وكان الزوج كشف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته. تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.