فيديوالصورة أحلى

شيخة لبنانية آخر موديل، لسان السديس ولبس هيفاء وهبي

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لفتاة لبنانية، شيخة لبنانية وهي تعلم مجموعة من المحجبات. دعاء معين يبدو في دورة تدريبة او درس، لم يتأكد الدبور من مكان الموقع ولا مناسبته.

ولكن تم تداول الفيديو بشكل ساخر، حيث أن الفتاة أو شيخة لبنانية كما اطلق عليها من اعاد نشر الفيديو. بدت بلسان السديس ولباس هيفاء وهبي.

حيث بدت الفتاة بتنورة قصيرة جدا، وصدر مفتوح وهي تطلب من الحاضرين في الدرس ترديد الدعاء خلفها، الامر الذي أثار سخرية النشطاء نظرا للبس المدربة. أو الشيخة العامر قلبها بالإيمان.

وخصوصا إنها في فصل أغلبه من المحجبات، فيما قال أحدهم إن هذا درس لا علاقة له بالدين، ولكن تدريب لامر آخر مختلف، وواضح من نوعية الدعاء بأن لا يكونوا ظالمين وأن يقولوا كلمة الحق.

وعلق آخر مهما كان نوع الدرس أو المحاضرة، فلباسها لا يناسب الدعء، أما آخر قعلق لم يبق إلا أن تقيم الصلاة.

- Advertisement -

إقرأ أيضا: الإحتلال الإسرائيلي يشارك الشقيقة الكبرى باليوم الوطني.. إحتفالات بنكهة التطبيع!

وعلق ناشط بغضب على سخرية البعض منها. وقال لعلها أشرف بكثير من علماء السلطان. وهذا اللبس عادي في لبنان في أي مكان. ولكن قلبها ونييتها أنظف مليون مرة من قلب أمثال السديس و الشيوخ المنافقين أمثال عمر خالد و السديس وغيرهم من شيوخ السلطان.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
لسعات

الإحتلال الإسرائيلي يشارك الشقيقة الكبرى باليوم الوطني.. إحتفالات بنكهة التطبيع!

فيديو

سعودي وضع صورة بن زايد و العلم الإماراتي في المرحاض (فيديو)

فيديو

طفل سعودي قلد الممثل فرحان العلي وأخرج عضوه الذكري في فيديو أثار ضجة

فيديو

شاهد الفيديو المؤثر إغتصاب المراهقة اللبنانية زينب الحسيني و قتلها في جريمة هزت لبنان

لسعات

السودان يوافق على التطبيع بعد الضغط السعودي الإماراتي بشرط واحد

عش الدبابير

لم يستحقه المطبع ولا المنبطح ولا المحلوب، بل إستحقه أمير الكويت.. أعلى وسام أمريكي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.