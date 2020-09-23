طبيب مصري لم يتمالك شهوته خلال كشفه على فتاة جميلة وهكذا تم كشفه! (فيديو)

الدبور – طبيب مصري لم يتمالك شهوته التي سيطرت عليه، واندفع نحو ما أراد له الشيطان نتيجة الكبت الجنسي أو الطفح الجنسي و الاخلاقي الذي يعاني منه. ففعل فعلته المشينة خلال كشفه على فتاة لم يتمالك نفسه امام جمالها.

فقد اندلع شجار بين طبيب مصري “أخصائي باطنية”، في مستشفى بني مزار بمحافظة المنيا جنوب البلاد، وبين ذوي سيدة اتهموه بهتك عرضها خلال الكشف الطبي عليها في عيادته.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إن الطبيب لامس مواطن من جسدها خلال الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار مع الطبيب.

وسألت النيابة طبيبة بالمستشفى. فشهدت بعدم ملاءمة ما قام به الطبيب خلال الكشف على حالة المجني عليها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

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وكانت تحريات الشرطة قد توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها.

من جهته، أنكر الطبيب ما نسب إليه من اتهام. مبررا أن ما قام به من أفعال كان من أجل إتمام الكشف الطبي عليها.

وأكد تعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين بدورهم أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.

وأفادت التحقيقات أن الطبيب المتهم ارتكب وقائع مماثلة سابقة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

ليس أول طبيب مصري يفعلها

يذكر أن مشكلة هتك أعراض المرضى من قبل الأطباء في مصر ليست جديدة ولا فريدة من نوعها. فقد حصلت من قبل أكثر من مرة في السابق، وينتهي بهم الأمر بفضيحة وإنهاء مستقبلهم المهني و العملي و العائلي.