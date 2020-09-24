رغد صدام حسين تهنئ السعودية باليوم الوطني بطريقة خاصة أثارت موجة من الغصب

الدبور – رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ومن أشد المقربين و المحببين له، أرسلت تهنئة للملكة العربية السعودية بيومها الوطني بطريقتها الخاصة. ولكنها أثارت حالة من الغضب و الإستغراب من قبل النشطاء.

وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في “تويتر” تغريدة لسعها الدبور وقالت بهذه المناسبة : “كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه”.

التغريدة أثارت الكثير من الردود منها الغاضب ومنها المتعجب ومنهم من إعتبرها لفتة جميلة منها، ولكن كانت اكثر الردود منددة ومتعجبة من هذه التغريدة وتوقيتها الغريب، حيث لم تفعلها رغد صدام حسين من قبل كما قال النشطاء.

حيث قال ناشط معلقا ومستغربا ما نصه: “بصراحه اني متعجب لن كلنا نعرف السعودية لها دور كلش قويه بدخول ل احتلال ل بغداد و محاربته ل العراق و القائد الشهيد صدام حسين و طريق دخول امريكا وقصف العراق جان من دخل ل ارضيه السعوديه لتذكير فقط”

بصراحه اني متعجب لن كلنا نعرف السعودية لها دور كلش قويه بدخول ل احتلال ل بغداد و محاربته ل العراق و القائد الشهيد صدام حسين و طريق دخول امريكا وقصف العراق جان من دخل ل ارضيه السعوديه لتذكير فقط — عزيز الجراح (@JxO9huLyHAJPmkF) September 24, 2020

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وعلق ناشط آخر بقوله كما لسع الدبور ما نصه: “السعوديه هي من تأمر على عراق العز رالكرامه وهي من جهزت الاحتلال وتعاونت حتى مع ايران الشر لاسقاط الحكم وبالمكان الاطلاع على تصريحات الامير تركي مدير الاستخبارات السعوديه في حينه وماذا قدمت السعوديه على مر التاريخ للعراق والامه”

السعوديه هي من تأمر على عراق العز رالكرامه وهي من جهزت الاحتلال وتعاونت حتى مع ايران الشر لاسقاط الحكم وبالمكان الاطلاع على تصريحات الامير تركي مدير الاستخبارات السعوديه في حينه وماذا قدمت السعوديه على مر التاريخ للعراق والامه — ابو انس (@alnassiri22) September 24, 2020

وقال أخر مستغربا: “ياست رغد ماذا قدمة السعوديه للعراق لكي تقدمي تهنئه بعيد الوطني السعودي والعراق لحد هذه اللحظه يعاني مايعاني من السعودية ودول الخليج…. مع الاسف الشديد على هذا التنازل من جنابكي الكريم لآل السلول… َكل عراقي وطني لايتوقع منكي هذا الشيء مع جل احترامي لكي”

ياست رغد ماذا قدمة السعوديه للعراق لكي تقدمي تهنئه بعيد الوطني السعودي

والعراق لحد هذه اللحظه يعاني مايعاني من السعودية ودول الخليج….

مع الاسف الشديد على هذا التنازل من جنابكي الكريم لآل السلول…

َكل عراقي وطني لايتوقع منكي هذا الشيء مع جل احترامي لكي — الشيخ بكر الهلالي (@zbxn4NckvPfaZo6) September 24, 2020

وقال ناشط أيضا: “في هذااليوم ذكرى صناعه دوله وظيفيه مزقت ومازالت تمزق ثوابت الامه الواحده امه محمدعليه الصلاه والسلام ..وهي من تأمرعلى والدك رحمه الله وتأمرت على العراق العظيم وهي من يتمك وشردك يابنت الاسد ..الله يسامحك ويرحم والدك الشهم راعي النخوه”

ليس بغريب ان تهنئنا الأصيلة الشيخة بنت البطل الشهيد صدام حسين رحمه الله — محمد القحطاني (@wafe1393) September 24, 2020

وقال ناشط عراقي ما نصه: “هسه هاي من باب عدو عدوي صديقي غير هاي السعوديه الي جان ابوج يسمي ملكها خائن الحرمين بس ويامن نحجي سبب البلاء بالعراق ابوج وربعه .”