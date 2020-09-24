شاهد أكبر عملية تحرش جنسي في السعودية العظمى لـ فتاة صغيرة (فيديو)

الدبور – إنتشر فيديو لأكبر عملية تحرش جنسي شهدتها السعودية، ودخلت بها غينتس للأرقام القياسية، وكانت أكبر من أكبر كمامة صنتعها العظمى لتكمم أفواه الشعب مرة واحدة.

الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بكثرة، حيث إعتبرت أكبر عملية تحرش جنسي شهدها التاريخ و العالم، وهي كذلك السعودية الأولى في كل شيئ حتى التحرش.

ويظهر بالمقطع الذي لسعه الدبور كعادته، عشرات الشباب الذين يتجمهرون حول فتاة أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على كورنيش جدة في أحد الفعاليات.

ويقوم قطعان من السعوديين بملاحقتها والتحرش بها لفظياً بينما تُحاول السير قدماً للتخلص من هذه الورطة. في عملية تعتبر من اكبر عمليات التحرش الجماعي بفتاة واحدة.

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واستنكر المغردون هذا السلوك الذي شبهوه بسلوك “الحيوانات”، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.

فيديو متداول لمجموعة شباب تجمهروا حول فتاة أجنبية في كورنيش جدة!!

pic.twitter.com/jnKzm8RzLC — GDOSE (@GorgeousDose) September 23, 2020