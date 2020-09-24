شاهد فيديو مؤلم لإعتداء قوات الأمن المصرية على شاب في الأقصر في الشارع

الدبور – إنتشر فيديو مؤلم وصادم على مواقع التواصل الإجتماعي، قام بتصويره أحد المواطنيين في مصر من شباك غرفته، للحظة دخول قوات الأمن المصرية بأعداد كبيرة لأحد الشوارع في الأقصر.

ويظهر في الفيديو وخلال محاولة فض المظاهرات التي إنتشرت في مصر. المطالبة برحيل السيسي عن الحكم، لحظة القبض على مواطن مصري، شاب في مقتبل العمر. وتجمع أكثر من ١٠ رجال أمن عليه وضربه ضربا مبرحا بأعقاب البنادق و الهروات.

ولوحظ وجود عربات عديدة لقوات الامن المصرية المختلفة في المنطقة بعد منتصف الليل. كعادة الأمن المصري في كل مرة بعد أن تهدأ المظاهرات حتى لا تتعرض لكمية كبيرة من المتظاهرين.

وقيل أن الفيديو وقع في منطقة الكرنك في الأقصر حسب النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي.

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ونشر الإعلامي حسام يحيى الفيديو على صفحته على موقع تويتر وعلق عليه بقوله: “فيديو صادم/ بأعقاب البنادق والهراوات مجموعة من أفراد قوات الأمن بينهم ضباط يضربون شابًا ضربًا مبرحًا أمس بعد فض مظاهرة في الكرنك / الأقصر. #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #ارحل_يا_سيسي“

فيديو صادم/ بأعقاب البنادق والهراوات مجموعة من أفراد قوات الأمن بينهم ضباط يضربون شابًا ضربًا مبرحًا أمس بعد فض مظاهرة في الكرنك / الأقصر.#جمعة_الغضب_25_سبتمبر #ارحل_يا_سيسي @sarahleah1 @Moaliofficial_ pic.twitter.com/d5ybaXKCiO — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 24, 2020