شاهد هند القحطاني في فيديو مستفز جديد: أتعرى لأن الله لا يغضب أن يراني عارية!

الدبور – السعودية هند القحطاني المثيرة للجدل، تركت التعري وبثت فيديو خاص للإفتاء ونشر تشريعاتها الخاصة، وتقولت على الله. الامر الذي أثار حالة من الغضب بين النشطاء لما وصل له الحال مع البعض في السعودية العظمى.

فإذا كان رب البيت وكبيرهم الذي علمهم السحر أفتى لهم بإغلاق هيئة الامر، وإستبدالها بهيئة الترفيه و الفسق. فلا عجب أن تخرج هند القحطاني تفتي في أمور الدين وبل تحلل ما حرمه الله وتتقول على الله أيضا.

وقالت القحطاني في الفيديو الذي لسعه الدبور. بأن الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة أو من خلعها للحجاب، ما جعل البعض يتهمها بتعدي الخطوط الحمراء.

وظهرت القحطاني عبر حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات” في بث مباشر للرد على تساؤلات جمهورها. وعلّقت إحدى المتابعات قائلة: “هنودة والله إني أحب سناباتك ودايم أتابعك. بس نفسي أعرف ليه أنتي تزعلين ربك اللي منعم عليك بنعمة

أنا ما أقول إنك ما تحمدين الله على النعم اللي منعمها عليك بس ودي أعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك واللى آخر من ذي الأشياء”. وتابعت: “ما نقول إلا الله يهديك.

- Advertisement -

اتمنى تفكري في الموضوع لا تنسين أن فيه دنيا وأخر ترا الشهرة ما رح تنفعك بالخير ما فيه أحد بيدخل معك قبرك ما فيه أحد بيتحمل ذنوبك خليك شوي واعية في هاذا الموضوع لا تظهري أسمى”.

وردّت القحطاني عليها وقالت إن كنت تؤمنين ان الله يغضبه كشفي عن جسمي، فأنا إيماني العكس تماما، كشف جسمي لا يغضب الله أبدا، بمعنى ان الله يحب أن يراها عارية.

وقالت بأنها تؤمن شديد الإيمان بأن الله لا يغضبه ظهور أجزاء من جسد المرأة عارية أو من التي خلعت حجابها،

الفيديو إنتشر بشكل سريع على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي وأثار حالة من الغضب و السخرية منها ومن جهلها التام بالدين.

وعادة ما تظهر هند القحطاني السعودية بمظهار فاضحة وترقص بشكل فاضح، الأمر الذي لم يعتد عليه الشعب السعودي من قبل بكل هذه الوقاحة والفشاحة كما يقولون.