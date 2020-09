الفنانة العمانية فخرية خميس تتحدث عن تجربتها مع كورونا وتوجه رسالة للشعب (فيديو)

View this post on Instagram

#مولانا #جلالة_السلطان #هيثم_بن_طارق_بن_تيمور_آل_سعيد #سلطان_عمان #ياعزنا وفخرنا 🇴🇲 #سامحونا_اتعبناكم #اللجنة_العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا #كوفيد19 معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وجميع الوزراء والاعضاء كل الشكر والتقدير والاحترام على مساعيكم الخيرة وعلى الراس والعين ربي يجزيكم خير . كما اشكر جميع الطاقم الطبي الذي أشرف على حالتي وحالة جميع المرضى في الطوارئ والعزل والعناية المركزة وادارة #المستشفى_السلطاني #الحمدلله #كفيتوا_ووفيتوا مع الجميع وتفاصيل الي شفتة منكم من اهتمام وتعامل ورعاية اعمق بكثير من الوصف والله @abdulla_alharrasi @atheeroman @radiomuscat @moosafarei @omanimoh @muktaroman @landoosa @abdulrazak_alrubai @fakhriya_khamis #عمان_الخير #فخرية_خميس #فخرية_خميس_ام_عبدالله #فخرية_خميس_العجمي