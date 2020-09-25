الفنانة العمانية فخرية خميس تتحدث عن تجربتها مع كورونا وتوجه رسالة للشعب (فيديو)

الدبور – الفنانة العمانية فخرية خميس التي أصيبت بفيروس كورونا بالإضافة لإصابتها بمرض السرطان. ووجهت رسالة قبل أسابيع لجمهورها تطلب منهم الدعاء لها. خرجت اليوم بفيديو جديد تطمأن جمهورها بانها ولله الحمد خرجت من كورونا وتعافت.

و غادرت الفنانة العمانية فخرية خميس المستشفى، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19″. عقب شهر كامل من إصابتها بالفيروس ومعاناتها من أعراضه، وسط تشخيص إصابتها بسرطان الثدي أيضًا بذات التوقيت.

وقالت فخرية خميس، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، الجمعة، إنها غادرت المستشفى منذ 3 أيام وتقضي فترة نقاهة في المنزل. وتحدثت عنتجربتها الشخصية مع هذا الفيروس اللعين.

ونوهت بأن عائلتها تعافت أيضًا من الفيروس بعدما أصيبوا جميعهم. لافتة إلى أنها كانت من أكثر من عانوا من الفيروس كونها مصابة بالربو.

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وأوضحت الفنانة العمانية عن تجربتها مع كورونا. أنها تعاني من توابع فيروس كورونا، حيث تسبب في ترسبات على الرئة بوجود آلام فيها، إضافة إلى أن طريقة سيرها على قدميها أصبحت بطيئة.

وطالبت فخرية خميس جمهورها بأن يأخذوا حيطتهم من هذا الفيروس وتوابعه، كونه فيروسا لا يستهان به.

وقالت: ”ديروا بالكم الصحة حلوة.. إن لبدنك عليك حقا.. اسمعوا كلام اللجان.. صار عليهم لوود كبير“.

وأوضحت أنه لا يوجد تعمد من أحد أن ينقل الإصابة للآخر، مردفة أن هناك الكثيرين لديهم أمراض مزمنة وتأخر علاجهم بسبب كورونا، فضلًا عن من رحلوا من المصابين، إضافة إلى أن البعض ما زال يعاني، وهي واحدة منهم.

فخرية خميس و السرطان

وعن مرضها بسرطان الثدي، قالت إنها ستبدأ رحلة علاجها في الرابع من تشرين الأول أكتوبر المقبل، حيث تحصل على العلاج الكيماوي، مبينة أن الأطباء حددوا لها جرعتين كون ”الورم“ يرتكز في منطقة واحدة.

وتمنت ألا يصاب أحد بمرضها، وأضافت أنها غادرت المستشفى منذ 3 أيام، معقبة: ”صارلي 22 يوما ما شفت أولادي، وأغلب العائلة صار عندها كوروناومرت عليهم الأعراض واجتازوها لكنهم تعبوا“.

يذكر أن آخر أعمال ”فخرية خميس“ هو مشاركتها في المسلسل التطبيع الإماراتي ”أم هارون”، من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي. وأثار ضجة واسعة وقتها بأنه مقدمة للتطبيع وهو ما حصل.