تاجر العقارات الصهيوني إيدي كوهين يبشر بتطبيع سلطنة عمان و الشاهين طبع هذه على وجهه

الدبور – تاجر العقارات الصهيوني إيدي كوهين و الذي دخل العالم العربي على إنه صحفي وإعلامي، وما هو إلا مروج للتطبيع ليحرك مكتب العقارات و الإستثمار و الخدمات الذي يملكه، نشر تغريدة مصدرها ضاحي خلفان.

إيدي كوهين الذي ينشر تغريدات يعرض خدماته لمن يرغب في شراء أو تأجير أو خدمات إستثمار للهاثين وراء التطبيع مثل الإمارات، كتب تغريدة يبشر فيها بأن سلطنة عمان و السودان على قائمة التطبيع القادمة و القريبة.

وهو الامر الذي تردد أخيرا بشكل مكثف، ومصدره الإمارات، وكأن تطبيع سلطنة عمان يزيح ثقلا كبيرا عن كاهلهم، ويريح ما تبقى من ضمائرهم، فتطبيع الأصل الذي إنفصلوا عنه مهم جدا لشرعنة تطبيعهم.

وقال كوهين بتغريدة لسعها الديور نقلا عن مصادر خليجية، نعم الأن أصبحت مصادره من ضاحي خلفات، قال ما نصه: “مصادر دبلوماسية خليجية: التطبيع القادم بين اسرائيل و سلطنة عمان و السودان ، وقطر تنتظر مفاوضات رفع الحصار عنها قبل التطبيع.”

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طبعة على وجه إيدي كوهين

ليطبع الشاهين العماني تغريدة ألصقها على صباحه الظالم حتى لا ينساها، حيث قال الناشط المعروف الشاهين ساخرا منه، ما نصه:

“من نعم الله علينا يا إيدي المنهالي. ان جعل خصومنا يتخبطون في مصادرهم. الاعلام الامريكي يقول عمان ستطبع نقلاً عن مصادر اسرائيلية. الاعلام الاسرائيلي يقول عمان ستطبع نقلاً عن مصادر خليجية. الاعلام الخليجي يقول عمان ستطبع نقلاً عن مصادر أمريكية. اسالك،،،بيضة الثعلب لونها أبيض والا أصفر؟”

من نعم الله علينا يا إيدي المنهالي ان جعل خصومنا يتخبطون في مصادرهم

الاعلام الامريكي يقول عمان ستطبع نقلاً عن مصادر اسرائيلية

الاعلام الاسرائيلي يقول عمان ستطبع نقلاً عن مصادر خليجية

الاعلام الخليجي يقول عمان ستطبع نقلاً عن مصادر أمريكية



اسالك،،،بيضة الثعلب لونها أبيض والا أصفر؟ https://t.co/d0DLxwnYgA — 🦅الشاهين،، الإمبراطورية الأعظم 🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) September 25, 2020

سلطنة عمان والكويت وقطر، جميعهم أعلنوا لن نطبع إلا بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ولن نرضى بما لا يرضى به الشعب الفلسطيني.

وتخرج أصوات عديدة منذ تطبيع الإمارات. بان السلطنة ستطبع، وتصر على ترديد هذا الأمر يوميا. لأن تطبيع سلطنة عمان سيزيح الكثير من على كاهلها وسيعطيها شرعية لتطبيعها.