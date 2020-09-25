ضجة واسعة و المطالبة بـ إعدام المدرس المتحرش بطفلة صغيرة شاهد الفيديو

الدبور – خلال ساعة فقط تصدر روسم “هاشتاق” إعدام المدرس المتحرش موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة العربية السعودية وفي مصر. حيث كشفت الواقعة عن تحرش مدرس بطفلة صغيرة مما أثار حالة من الجدل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تم تصويرها في أحد الأماكن قيل إنها في السعودية في البداية.بينما أكد الكثير إنها في مصر. حيث يقوم فيها مدرس كبير في العمر وهو يتحرش بطفلة صغيرة داخل أحد المنازل.

وعلى الرغم من أنه لم يتضح مكان أو تفاصيل واقعة التحرش إلا أن الصورة و الفيديو تم تداولهما بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وسط حالة من الغضب الكبير . فيما قال بعض نشطاء تويتر أن الواقعة حدثت في مصر وليس في السعودية. و لم يتم الكشف عن التفاصيل حتى الآن.

ونشرت الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف. و التي تظهر بملابس فاضحة. نشرت تغريدة تبرر فيها لبسها، و تقول فيها: ” التحرش هيفضل جريمه. ذنبها ايه طفله لا لابسه لبس مثير زي ما بيبرر البعض التحرش طفله برئيه بتواجه مجرم لازم يتعدم”

" التحرش هيفضل جريمه، ذنبها ايه طفله لا لابسه لبس مثير زي ما بيبرر البعض التحرش طفله برئيه بتواجه مجرم لازم يتعدم"

😡😡😡😡😡#اعدام_المدرس_المتحرش — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 25, 2020

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وتم تدشين وسم إعدام المدرس المتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي. من أجل التعليق على الواقعة والمطالب بالكشف عن التفاصيل الخاصة بها والقبض على هذا المدرس وأفعاله المشينة.

وغرد العديد من رواد وسائل التواصل الإجتماعي عبر وسم إعدام المدرس المتحرش على موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية للمطالبة بالقبض على هذا المدرس.

وقال أحد الأشخاص: “اغتصاب الأطفال والتحرش بيهم جريمة شنيعة ومنحطة جدا ولازم عقوبتها تكون الإعدام. عشان المجرم يكون عبرة وعشان نبطل نسمع عن الحوادث دي انتبهوا لأطفالكم ولو بنتك او ابنك قالك فلان عمل معانا كذا، لازم تتأكد واوعى تكدبهم #اعدام_المدرس_المتحرش”.

وأضاف أخر: “المدرس الفاجر دا قافل الباب على نفسه مع البنت وبدل ما يعلمها بيتحرش بيها والأهل قاعدين مش حاسين بحاجة حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منه وكلنا بنطالب بإعدامه #اعدام_المدرس_المتحرش”.

وعلق ثالث: “مدرس بيدي طفله قد احفاده درس في البيت قفل الباب واتحرش بيها وحد صوروا ياريت تاخدوا بالكم من عيالكم وياريت منأمنش علي اولادنا مع اي حد #اعدام_المدرس_المتحرش”.

#اعدام_المدرس_المتحرش

الله يحرقك في الدنيا قبل الاخره ولي يصور تا هو الله يحرقك رجعنا عايشين فغابه اتفو على اشكالكم عوض مايدخل و يفضحه لا يصور و يعمل راسه عامل شي حاجه انا هنايا و معصبه وهو يصور ويقول بصه اتفو على شكلك انت قبل من هداك الحيوان خاص قانون الاخصاء يطبق ف جميع الدول — 𝓣𝓵𝔂🇲🇦 (@ilhamo_ily) September 25, 2020

وقال أحد الأشخاص: “مدرس بيتحرش ببنت قد أحفاده لبسها مش مثير ولا فيها أي ملامح أنوثة ولسا طفلة بريئة. اشتهاء الأطفال جريمة مش بسيطة واللي يعمل كدا اكيد مريض ولازم عقوبته تكون الإعدام #اعدام_المدرس_المتحرش”.

وعلق مغرد: “انتبهوا لأطفالكوا ،، المدرس الفاجر دا قافل الباب على نفسه مع البنت وبدل ما يعلمها بيتحرش بيها ربنا ينتقم منه وكلنا بنطالب بإعدامه،،#اعدام_المدرس_المتحرش”.

الصوره دي بالنسبالي اسواء شيء في 2020 لاني مقدرتش اغرد بالفديو؛ بيتحرش بطفله انت قليل عليك الاعـ،،ـدام بجد علشان تحرشك بطفله يمكن قد احفادك دا مش بعيد كمان يكون تحرش باحفاده وببنات واطفال غيرها كتير الشخص دا لازم يتقبض علي بسرعه وفي اسرع وقت#اعدام_المدرس_المتحرش pic.twitter.com/wACjMIBUnN — Ҝ丨ㄒҜᗩㄒ🍫 (@tevld) September 25, 2020

تحديث : أكدت مصادر أمنية مصرية فجر اليوم السبت، القبض على المدرس المسن الذي ظهر في الفيديو. الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتأكد الدبور بعد من صحة الأنباء.