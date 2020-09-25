مصر تنتفض ضد الظلم.. الدبور يغطي بعض ما جرى في جمعة الغضب (فيديوهات)
الدبور – مصر تنتفض من تحت الركام، فبالرغم من القمع ونشر قوات امنية كبيرة وقطع طرق وإغلاق الميادين العامة في جميع أنحاء مصر، خرجت عدة مظاهرات داخل المدن المصرية.
وطالبت المظاهرات برحيل السيسي عن الحكم، و العدالة ورفع الظلم والقبضة الامنية و الذل عن الشعب.
جمعة الغضب إنتشرت في أنحاء كثيرة من جمهورية مصر، واستطاع الشعب الخروج في الاماكن التي وصل إليها رغم كل الإغلاق و القبضة الأمنية و القوة المفرطة في تفريق المتطاهرين. الدبور تابع ما نشره النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وينشر لكم بعض الفعاليات و التعليقات على جمعة الغضب.
“الداخلية مش هتقدر تصمد قدامنا” #محمد_علي يطالب المصريين باستمرار التظاهر ليلًا ويتحدى #السيسي
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وانتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثّق لمظاهرات خرجت في مجموعة من المناطق في مصر، بعد صلاة الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، استجابةً للدعوات التي أطلقها مجموعة من المعارضين المصريين، في مقدمتهم الفنان ورجل الأعمال المقيم في إسبانيا، محمد علي.
ونشرت ناشطة مصرية تغريدة عن مصر تنتفض جاء فيها: “إحنا البلد .. إحنا السند والمستند .. إحنا اللى قبل ما تبنى سدك كنا سد .. و إحنا اللى علشان القنال كانت ضهورنا بتتجلد .. إحنا البلد .. ملعون أبو اللى ما ضاقش جوعى ! و إن كنت مش هصعب عليه و الله ما هوريه دموعى !”
مصريون غاضبون يحرقون صورة #السيسي في #الأقصر خلال تظاهرات #جمعة_الغضب_25_سبتمبر