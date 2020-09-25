مصر تنتفض ضد الظلم.. الدبور يغطي بعض ما جرى في جمعة الغضب (فيديوهات)

الدبور – مصر تنتفض من تحت الركام، فبالرغم من القمع ونشر قوات امنية كبيرة وقطع طرق وإغلاق الميادين العامة في جميع أنحاء مصر، خرجت عدة مظاهرات داخل المدن المصرية.

وطالبت المظاهرات برحيل السيسي عن الحكم، و العدالة ورفع الظلم والقبضة الامنية و الذل عن الشعب.

جمعة الغضب إنتشرت في أنحاء كثيرة من جمهورية مصر، واستطاع الشعب الخروج في الاماكن التي وصل إليها رغم كل الإغلاق و القبضة الأمنية و القوة المفرطة في تفريق المتطاهرين. الدبور تابع ما نشره النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وينشر لكم بعض الفعاليات و التعليقات على جمعة الغضب.

“الداخلية مش هتقدر تصمد قدامنا” #محمد_علي يطالب المصريين باستمرار التظاهر ليلًا ويتحدى #السيسي

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وانتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثّق لمظاهرات خرجت في مجموعة من المناطق في مصر، بعد صلاة الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، استجابةً للدعوات التي أطلقها مجموعة من المعارضين المصريين، في مقدمتهم الفنان ورجل الأعمال المقيم في إسبانيا، محمد علي.

ونشرت ناشطة مصرية تغريدة عن مصر تنتفض جاء فيها: “إحنا البلد .. إحنا السند والمستند .. إحنا اللى قبل ما تبنى سدك كنا سد .. و إحنا اللى علشان القنال كانت ضهورنا بتتجلد .. إحنا البلد .. ملعون أبو اللى ما ضاقش جوعى ! و إن كنت مش هصعب عليه و الله ما هوريه دموعى !”

إحنا البلد ..

إحنا السند والمستند ..

إحنا اللى قبل ما تبنى سدك كنا سد ..

و إحنا اللى علشان القنال كانت ضهورنا بتتجلد ..

إحنا البلد ..

ملعون أبو اللى ما ضاقش جوعى !

و إن كنت مش هصعب عليه و الله ما هوريه دموعى !#جمعة_الغضب_25_سبتمبر#السيسي_عدو_الله#ارحل_يا_سيسيي pic.twitter.com/eoXaxSVdNt — حلا_المرابطة (@hala_just_1) September 25, 2020

مصريون غاضبون يحرقون صورة #السيسي في #الأقصر خلال تظاهرات #جمعة_الغضب_25_سبتمبر

منذ قليل ..

مسيرة بعد صلاة الجمعة

ميت ابو غالب كفر سعد – دمياط #جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/UcfD0alyAE — معتز مطر (@moatazmatar) September 25, 2020

لا اله الا الله .. السيسي عدو الله

العياااااط الجيزة

#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/VwkaPFGodG — معتز مطر (@moatazmatar) September 25, 2020

Pure unadultrated anger in #Egypt led by women.

A woman stands alone, documents the date and proclaims "wake up Sai3di (southerner)"

Another says:

"Live bullets in our homes?..Leave Bal7a (infamous satirical insult of Sisi" #جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/7MtOBz9V6t — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 25, 2020

من المسافة صفر، اشتباك بين قوات الأمن ومتظاهرين لأول مرة في الحراك الحالي، شجاعة كبيرة جدًا من المتظاهرين في أبو غالب / دمياط.#جمعة_الغضب_25_سبتمبر #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/CbyzfwmZEJ — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 25, 2020