إنتشار أنباء و فيديو عن وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس

الدبور – إنتشرت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية انباء عن وفاة إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس، المثير للجدل عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتم نشر فيديو من نشرة أخبار تفيد أن الشيخ السديس قد توفي فعلا.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الإجتماعي مع الخبر، وقدم الكثير التعازي بينما شمت وفرح البعض الآخر ممن يكرهون السديس لمواقفه الاخيرة المخزية، عندما تحدث في السياسة.

حيث قال ذات مرة أن ترامب و الملك سلمان يقودان العالم إلى السلام و الطمأنينة، ومؤخرا ألقى خطبة تدعو إلى التطبيع وجاءت بعد تطبيع الإمارات و البحرين مباشرة، مما زاد غضب الجميع عليه.

ولكن ما حقيقة الأنباء التي إنتشرت بشكل واسع عن وفاته، وما حقيقة التلفزيون الذي أعلن وفاته وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل المختلفة.

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وحظيت المنشورات بتفاعل كبير من الرواد ، الذي تبادلوا العزاء في وفاة إمام الحرم المكي على حد زعمهم.

ولكن الحقيقة يكشفها الكاتب السعودي زهير كتبي الصديق المقرب للسديس، والذي نفى تمام وفاته وأكد أنه بصحة جيدة ويمارس عمله.

وأن تلك المعلومات خاطئة ، ولم ينشر عن الديوان الملكي أي بيان يخص هذا الأمر ، مطالبًا الجميع بتحري الدقة في كل ما ينشر.

وفاه السديس اشاعه pic.twitter.com/UMD2PtyT3I — محمد مغرم (@mohammed501765) September 26, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله.

الشيخ عبدالرحمن السديسي امام الحرم المكي في ذمه الله. pic.twitter.com/8lw9LaXIQE — (لميت فولو )🤍🇦🇹Anaconda ELZmalkwy Resident Evil (@HeartAnaconda) September 25, 2020

نفى مصدر في الرئاسة العامة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأنباء التي تتحدث عن وفاة عبد الرحمن السديس، مؤكدةً عدم صحة ما يشاع على مواقع التواصل. — عبدالرحمن الحصان (@amh2222) September 26, 2020