سلطنة عمان تتذكر السلطان قابوس.. شاهد لماذا ضحك وما الذي أغضبه ومن أوقف موكبه؟ فيديو

الدبور – لا يغيب السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله عن الشعب العماني أبدا، فقد عاشوا معه عمرا طويللا، وشهدوا في فترة حكمه مرحلة النهضة وتحول كبير في السلطنة.

فما يمر أسبوع حتى يرجع وسم قابوس بن سعيد لتصدر الترند في موقع تويتر حيث ينشط الشباب العماني، و اليوم عاد الوسم إلى التصدر من جديد، وفي جولة صغيرة للدبور على موقع تويتر وما تم نشره تحت هذا الوسم.

إستطعنا تحديد اهم ما ماجاء تحت الوسم، وهو لماذا ضحك ومن أضحكه؟ ولماذا غضب السلطان قابوس رحمه الله على المسؤولين في إحدى جولاته ومن أوقف موكبه في إحدى شوارع السلطنة؟

فقد نشر ناشط فيديو عن ضحكة السلطان في إحدى المهرجانات التي كانت تقام، وهو مشهد تمثيلي ضحك السطان منه، وعلق الناشط بقوله: “اللهم كما اضحكته ف الدنيا اضحكه في الجنة”

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اللهم كما اضحكته ف الدنيا اضحكه في الجنة #قابوس_بن_سعيد #سلطنة_عمان pic.twitter.com/s47YelfRoA — حمد بن وهب العنزي ( ابن ملحم)🇸🇦❤️🇴🇲 (@hwanazi2014) September 25, 2020

وقال أخر بتغريدة ثانية عن غضب السلطان على المسؤولين، حيث قال ما نصه: “ودي اعرف ويش قاله الرجال عشان عطى احد مسؤوليين هاذي النظرة الله يرحمه ويغمد روحه الجنة”

ودي اعرف ويش قاله الرجال عشان عطى احد مسؤوليين هاذي النظرة

الله يرحمه ويغمد روحه الجنة 💔#أعز_الرجال_وأنقاهم

#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/R78aybRUEi — Zeynep💛 (@aamur1) September 25, 2020

وعن مشهد من إستطاع أن يوقف موكب السلطان، قال ناشط أخر في فيديو نشره ما نصه: “مشهد جميل لسلطاننا الراحل حين توقف للسلام على رجل أعمى كبير في السن أثناء جولته السامية في سمائل .. رحمك الله يا قابوس كان يحبك الصغير والكبير”

مشهد جميل لسلطاننا الراحل حين توقف للسلام على رجل أعمى كبير في السن أثناء جولته السامية في سمائل .. رحمك الله يا قابوس كان يحبك الصغير والكبير ❤️

#قابوس_بن_سعيد#أعز_الرجال_وأنقاهم pic.twitter.com/mn9h3Gj9ut — سالم الساعدي 🇴🇲 (@salem_aljunaiby) September 25, 2020

وعلق ناشط عن وسم قابوس بن سعيد كما لسع الدبور ما نصه:” وسم #قابوس_بن_سعيد لم يفارق الترند العماني ، أي محبة هذه التي غرستها في قلوب شعبك وأبنائك أيها #المقام_الخالد نسأل الله القدير أن يجمعنا بك جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة”

وسم #قابوس_بن_سعيد لم يفارق الترند العماني ، أي محبة هذه التي غرستها في قلوب شعبك وأبنائك أيها #المقام_الخالد



نسأل الله القدير أن يجمعنا بك جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة 🤲🏻 pic.twitter.com/075F0ANiR4 — طاهر بن مبخوت الجنيبي (@taher_aljunaibi) September 26, 2020

ونشر ناشط أخر فيديو من دعاء السلطان قابوس رحمه لله لشعبه ولوطنه:

" والله العلي القدير ندعو بأن يحفظكم أبناء عُمان المخلصين ويرعاكم كراماً أوفياء " #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/E2odKIV2uA — مَروان | أسود 🖤. (@_marwaaano) September 25, 2020

#قابوس_بن_سعيد

ما أعظمه من حبا لك ما أعظمه💔😭 pic.twitter.com/P18LzGzLAY — قدر البلوشي (@qaddar1234) September 26, 2020