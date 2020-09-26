سلطنة عمان تتذكر السلطان قابوس.. شاهد لماذا ضحك وما الذي أغضبه ومن أوقف موكبه؟ فيديو

الدبور – لا يغيب السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله عن الشعب العماني أبدا، فقد عاشوا معه عمرا طويللا، وشهدوا في فترة حكمه مرحلة النهضة وتحول كبير في السلطنة.
فما يمر أسبوع حتى يرجع وسم قابوس بن سعيد لتصدر الترند في موقع تويتر حيث ينشط الشباب العماني، و اليوم عاد الوسم إلى التصدر من جديد، وفي جولة صغيرة للدبور على موقع تويتر وما تم نشره تحت هذا الوسم.
إستطعنا تحديد اهم ما ماجاء تحت الوسم، وهو لماذا ضحك ومن أضحكه؟ ولماذا غضب السلطان قابوس رحمه الله على المسؤولين في إحدى جولاته ومن أوقف موكبه في إحدى شوارع السلطنة؟
فقد نشر ناشط فيديو عن ضحكة السلطان في إحدى المهرجانات التي كانت تقام، وهو مشهد تمثيلي ضحك السطان منه، وعلق الناشط بقوله: “اللهم كما اضحكته ف الدنيا اضحكه في الجنة”
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وقال أخر بتغريدة ثانية عن غضب السلطان على المسؤولين، حيث قال ما نصه: “ودي اعرف ويش قاله الرجال عشان عطى احد مسؤوليين هاذي النظرة الله يرحمه ويغمد روحه الجنة”
وعن مشهد من إستطاع أن يوقف موكب السلطان، قال ناشط أخر في فيديو نشره ما نصه: “مشهد جميل لسلطاننا الراحل حين توقف للسلام على رجل أعمى كبير في السن أثناء جولته السامية في سمائل .. رحمك الله يا قابوس كان يحبك الصغير والكبير”
وعلق ناشط عن وسم قابوس بن سعيد كما لسع الدبور ما نصه:” وسم #قابوس_بن_سعيد لم يفارق الترند العماني ، أي محبة هذه التي غرستها في قلوب شعبك وأبنائك أيها #المقام_الخالد نسأل الله القدير أن يجمعنا بك جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة”
ونشر ناشط أخر فيديو من دعاء السلطان قابوس رحمه لله لشعبه ولوطنه: