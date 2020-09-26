فتاة يهودية توجه رسالة إلى شيطان العرب: نتنياهو وسخ وانت أوسخ منه (فيديو)

الدبور – وجهت فتاة يهودية في فلسطين المحتلة، وعرفت عن نفسها بفتاة يهودية تتحدث العربية، وجهت رسالة الى ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد.

واستغربت فتاة صهيونية من هرولة الإمارات و البحرين و السودان للتطبيع مع نتنياهو، وقالت ليش ولكم ليش. انا يهودية وما بحب نتنياهو، وهون ما بنحبه وبنطلع مظاهرات ضده.

وأضافت ولك نتنياهو وسخ يأخذ ملابسه القذرة إلى أمريكا ليغسلها مجانا في بيت الضيافة الأمريكي.

وقالت إحنا بنطلع كل يوم مظاهرات ضد نتنياهو وانت تتطبعون معه، ولكم هاد أوسخ منكم.

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رسالة من فتاة إسرائيلية تتكلم العربية لكل المطبعين عن حقيقة اتفاقيات السلام 👇👇#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/IaT2lEBHD3 — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) September 26, 2020

ونشر الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي، صورة لنشطاء في دولة الإحتلال وضعوا غسالات بالقرب من منزل نتنياهو الوسخ حبيب بن زايد، وعلق عليها بقوله:

“المتظاهرون الصهاينة ضد نتنياهو يضعون عدة غسالات بالقرب من منزله الرسمي للسخرية من قيامه بجلب ملابس أفراد عائلته إلى واشنطن لكي يتم غسلها في مغسلة منزل الضيافة الأمريكي هذا العرة الذي يتهافت بعض العرب على التطبيع معه وجعله ذا قيمة”

المتظاهرون الصهاينة ضد نتنياهو يضعون عدة غسالات بالقرب من منزله الرسمي للسخرية من قيامه بجلب ملابس أفراد عائلته إلى واشنطن لكي يتم غسلها في مغسلة منزل الضيافة الأمريكي



هذا العرة الذي يتهافت بعض العرب على التطبيع معه وجعله ذا قيمة pic.twitter.com/mUxCGaWceo — د.صالح النعامي (@salehelnaami) September 26, 2020

يذكر أن صحيفة واشطن بوست الأمريكية كانت قد فجرت فضيحة مدوية. وكشفت أن نتنياهو يجلب ملابسه المتسخة معه إلى واشنطن ليتم غسلها مجانا في بيت الضيافة الأمريكي. بإعتبار إنه ضيف على الدولة وجميع الخدمات مجانا.

فكان يجمع ملابسه المتسخة كلها لفترة طويلة، ليتم غسلها مجانا حتى لا يتكلف غسلها على حسابه الشخصي في فلسطين المحتلة.