فيفي عبده تتحدى الزمن وتتحدى عمرها وتنشر صورة مثيرة جديدة

الدبور – لا تزال الراقصة فيفي عبده تتحدى الزمن وتتحدى عمرها. في محاولة لتثبت وجودها بعد إبتعاد الأضواء عنها. خصوصا بعدما وصلت لمرحلة كبيرة في علاقاتها ورقصها الذي وصل لكبار الشخصيات في الماضي.

ومن ضمن محاولاتها الكثيرة التي تكاد أن تكون يومية. و التي أثارت ضجة واسعة من السخرية منها، وخصوصا أن السيسي اعتبرها الام المثالية. وحصلت على اللقب قبل سنوات، نشرت صورة مثيرة جديدة.

ونشرت الراقصة فيفي عبده التي جننت كبار الشخصيات في شبابها. صورة جديدة لها إعتبرها البعض صورة إباحية غير أخلاقية، خصوصا الحركات التي تقوم بها خلال الصور و الفيديوهات.

وعلق الكثير على الصورة التي تم تبادلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة. بان تحترم سنها ومكانتها وعائلتها وبناتها. وإنها لن تأخذ زمنها وزمن غيرها، خصوصا إن علامات الكبر تبدو عليها رغم المكياج و الفلاتر التي تستخدمها.

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وعلق أحد النشطاء، هذه هي الام المثالية، التي تربي أجيال راقصة لا تهتم لسنها ولا لمكانتها الإجتماعية، فبدل أن تهتم بصناعة نهاية جيدة لها وهي شارفت على السبعين أو أكثر، تنشر كل يوم صورة أو فيديو إباحي مقرف لها.