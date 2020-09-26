نهاية دينا الشربيني بعد وصلة ردح من عمرو أديب أصابها بالعين (فيديو)

الدبور – دينا الشربيني إنتهت وراحت فيها خلاص. حسب ما علق ناشط بعد وصلة الردح التي قام بها عمرو أديب الإعلامي الرداح. و الذي إشتهر في طريقة تقديمه لبرنامجه على قناة MBC بطريقة الردح و الكذب في السياسة والتطبيل للسيسي. و يبدو إنه ترك الردح في السياسة وأصبح يردح ويحسد الفنانين و المشهورين في مصر.

فقد خرج عمرو أديب بوصلة ردح كعادته. وكأنك جالس على قهوة وليس برنامج تلفزيوني، يتحدث عن صحة دينا الشربيني زوجة الفنان عمرو دياب المشهور بالهضبة في مصر.

وقال أديب، خلال حلقة السبت من برنامج “الحكاية”، عبر قناة “mbc مصر”: “حاجة فظيعة جدًا، دي شغالة لا تتوقف، صحة بتفط منها، البنت كلها صحة، تفصل 10 ستات بصحتها، مش ممكن إيه ده؟!”.

وحول الوزن الكبير الذي رفعته، قال أديب: “لما باجي أشيل الحِمل ده، بيبقى ربعه من ناحية وربعه من ناحية تانية، ولما بتنطر الحديد، حاجة تخوف، الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عمرك .. يا ماما!”.

وتابع في وصلة ردح وحسد : “بص الصحة عاملة ازاي؟! ايه يا جماعة ده؟! لو حاولت أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، يا صحة أوديكِ فين؟!، ناس بقى لسه صغيرة وصحتها كويسة، وبعدين دي كاتبة إنها لسه راجعة يعني لسه بتسخن، أومال قبل كده كنتِ بتشيلي إيه، بتشيلي الهرم .. صحة مفرطة جامدة جدا”.

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واستمر عمرو أديب في حسد دينا الشربيني التي خاف عليها كل من شاهد الفيديو وعلقوا عليه، الله يستر راحت دينا خلاص، وقال أديب: “الفيديو ده عقدني شخصيًا، شفته وقلت أنا ناقص؟! مش كفاية فلان، ألاقي فلانة؟!، دينا بتلعب رياضة”.

وأضاف: “لما حد قالي على الفيديو، قلت يمكن بتنط الحبل أو بتعمل يوجا، لكني فوجئت بوحش يا باشا، اتفرج على الست بتعمل إيه؟!، مصدقتش إنها هي”.

نهاية دينا الشربيني