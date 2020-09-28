شاهد ماذا فعل كويتي أمام منزله في الكويت وأثار غضب الإمارات (صور)

الدبور – مواطن كويتي قام بفعل أغضب البعض من المنبطحين في الإمارات و البحرين. وأحرج كل دولة تنظر دورها في التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي. ولم يكن التصرف موجها ضد أحد ولم يكن تصرفا غريبا على شعب الكويت الأصيل الرافض للتطبيع بكل أشكاله حتى التطبيع الرياضي.

فقد قام مواطن كويتي بعمل نصب أمام بيته لخارطة فلسطين كاملة. وكتب عليها فلسطين، حتى يراها كل من يمر من شارع منزله.

المواطن الكويتي قام بوضع النصب بمبادرة شخصية منه. في رسالة لكل الدول المطبعة و التي تنتظر الذل و الإهانة، برفضه ورفض دولته للتطبيع بكافة أشكاله مع دولة محتلة.

الصورة أثارت غضب المنبطحين في الإمارات. واعتبروها إهانة موجه ضد الإمارات نفسها. خصوصا البعض الذي هرول قبل حكومته للتطبيع وبل محاربة كل من يقف ضد التطبيع أو كان له رأيا مخالفا.

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يذكر أن الكويت رفضت التطبيع مع الإحتلال رغم كل الضغوطات التي مارستها الإدارة الامريكية عليها. حتى خرج البيت الأبيض ليعلن أن الكويت رفضت ونحن نحترم سيادتها وقراراها ولا نستطيع فرض التطبيع على أي دولة. إلا المنبطح منها و المهرول بمبادرة شخصية منه وبدون ثمن يذكر.

ورفضت الكويت أيضا التطبيع الرياضي، ورفضت مشاركة دولة قطر في إستضافة كأس العالم. حتى لا تضطر لإستقبال أي إسرائيلي على أرضها أو السماح ببيع الخمور وغيرها من القوانين التي تفرضها الفيفا.