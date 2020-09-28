شاهد: ناشطة سعودية محتجزة في القنصلية السعودية تواجه المنشار وتناشد العالم (فيديو)

الدبور – نشرت ناشطة سعودية فيديو من داخل السفارة السعودية في جيبوتي، تناشد الإفراج عنها بعد تسليها من قبل السلطات الجيبوتية إلى السفارة السعودية وكأنها قطعة أثاث مسروقه من السفارة وأعادوها.

وقالت الناشطة السعودية عائشة المرزوقي. من داخل غرفة في القنصلية السعودية محنجزة بها، أنا أناشد الرئيس إسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي وحرمه إن كنتم تشاهدون هذا الفيديو. أن تنقذوني من هذا السجن,

أنا لم توجه لي أي تهمة. المباحث في جيبوتي قدموا خدمة للسفير السعودي الذي أمر بإلقاء القبض علي بدون تهمة وبدون أوراق رسمية.

وأضافت قالوا لي فقط لانك تحملين الجنسية السعودية يجب أن تعودي إلى بلدك. رغم إنها تحمل جنسية أوروبية كما قالت، وتم الحجز عليها من قبل العسكر في جيبوتي كخدمة للسفير السعودي.

وقالت من المؤسف أن يتحكم السفير السعودي بدولة كاملة مثل جيبوتي. ويتم تسليمي بهذه الطريقة، أنا مش قطعة أثاث.

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ويخشى النشطاء على الناشطة السعودية عائشة المرزوقي. من منشار سموه المنتشر في القنصليات، ومن مواجه مصير الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي الذي تم تقطيعه بواسطة منشار كهربائي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

جيبوتي: أمر السفير السعودي في جيبوتي عبد العزيز المطر باعتقال الناشطة عائشة المرزوق فور دخولها القنصلية ، وهي محتجزة حاليا داخل مبنى القنصلية. pic.twitter.com/m2HWEkKwzq — د.الرادار 🇶🇦🇹🇷 (@hrh_el) September 28, 2020