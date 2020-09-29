الشاهين ضربها فأوجعها ماريا معلوف ترد عليه برقصة من شارع الهرم! شاهد

الدبور – الشاهين العماني إذا ضرب أوجع، لأن العاقبة واحدة، فبعد أن تصدى للإعلامية اللبنانية ماريا معلوف التي تعتبر الإمارات بيتها كما تعرف عن نفسها في موقع تويتر. ورد عليها بعد تطاولها على سلطنة عمان، نشرت تغريدة تبكي فيها.

وردت ماريا معلوف على الضربة الموجعة من الشاهين. ومن قبل عدة نشطاء في سلطنة عمان على تطاولها على السلطنة. وتعديها الخط الأحمر، حيث ظنت أن السلطنة مستعمرة مثل الإمارات.

رد حمالة الحطب لم يكن للإعتذار، بكل كان وصلة رقص من شارع الهرم. ووصلة شتائم جديدة طالت كل الشعب العماني هذه المرة. فقد شتمت ماريا معلوف، المعلوفة في الإمارات جيدا النشطاء في سلطنة عمان ووصفتهم بما في الدولة التي تطبل لها وهي الإمارات، وقالت الذباب العماني بحاجة للإبادة.

حيث قالت بتغريدتها كما لسع الدبور ما نصه: “الذباب الالكتروني العُماني بحاجة لابادة ب PIFPAF الشديد الفعالية !!! حرام هامش الحرية مفقود فيطلتون ويختبؤن باكونتات واسماء مستعارة زي الرقاصات بشارع الهرم مش معروف اذا هم ذكر ولا انثى ولا شذوذ جنسي ولا هم بشر اساساً..#سلطنة_عمان بحاجة لتصحيح المسار فعلاً وليس قولاً”

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الذباب الالكتروني العُماني بحاجة لابادة ب PIFPAF الشديد الفعالية !!! حرام هامش الحرية مفقود فيطلتون ويختبؤن باكونتات واسماء مستعارة زي الرقاصات بشارع الهرم مش معروف اذا هم ذكر ولا انثى ولا شذوذ جنسي ولا هم بشر اساساً..#سلطنة_عمان بحاجة لتصحيح المسار فعلاً وليس قولاً #ماريا_معلوف — Maria Maaloof (@bilarakib) September 29, 2020

لتتلقى بعدها سيل من التعليقات الساخرة و الجادة ردا على تطاولها مجددا على السلطنة وشعب السلطنة، وردا على وصلة النواح التي نشرتها. حيث قال لها ناشط : “عايشه بالامارات وتتكلم عن هامش الحرية المفقودة بعُمان يحق لي اضحك ولا مااضحك”

وقال ناشط عماني آخر أيضا: :العُماني أشرف كلمه كتبتيها بتغريدتك. نحن لا نختبئ ولن نختبئ ولكن جلد السياط من الإمبراطور الشاهين أوجعك. ونعي ذلك ونقدر موقفك فالشاهين لا ينمق الكلام ولا يختبئ خلف عمليات التجميل ويظهر مفاتنه الزائفه. أما ما يخص شارع الهرم فأهل مصر أولا بالرد عليك.:

العُماني أشرف كلمه كتبتيها بتغريدتك. نحن لا نختبئ ولن نختبئ ولكن جلد السياط من الإمبراطور الشاهين أوجعك ونعي ذلك ونقدر موقفك فالشاهين لا ينمق الكلام ولا يختبئ خلف عمليات التجميل ويظهر مفاتنه الزائفه. أما ما يخص شارع الهرم فأهل مصر أولا بالرد عليك. — سعيد الحجري (@7xqOqEnbOm9hY0r) September 29, 2020

وقال ناشط آخر ردا على موضوع رقاصات شارع الهرم: “رقاصات بشارع الهرم . الظاهر كانت عندك خبرة طويلة في هذا المجال. والان بعد إنطفاء شهرة الرقص ، ترقص للإرتزاق ، فلذلك لا وطن لكِ وإن كنتِ تبحثين عن السراب ..”

رقاصات بشارع الهرم ، الظاهر كانت عندك خبرة طويلة في هذا المجال ، والان بعد إنطفاء شهرة الرقص ، ترقص للإرتزاق ، فلذلك لا وطن لكِ وإن كنتِ تبحثين عن السراب .. — ﺳ̭͠ﻋ̝̚يد الْـﺣّ͠ـۅﺳ̭͠ﻧـي (@s20321k) September 29, 2020

الارتزاق مشكلة لا يعاني منها المرتزق فحسب بل حتى مموليه ..

لان المرتزق يفضل ان يبيع عقله مقابل المال فتُشفق عليه☹️ يتخبط يمنةً ويسرة للبحث عن تغريدات تعود عليه بالفائدة لذلك لا عتب فهذه وظيفة الجهلة.. — خـلــوُد┊🇴🇲 (@khulood_48) September 29, 2020