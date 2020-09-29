حمالة الحطب ماريا معلوف بن زايد تتطاول على سلطنة عمان و النشطاء جعلوها مسخرة
الدبور – حمالة الحطب ماريا معلوف اللبنانية التي تعرف عن نفسها بأنها إبنة الإمارات. و التي تغرد فوق طاقتها الإستيعابية اليومية مدحا في ولي عهد أبوظبي وفي كل أمر يقوم به. حتى لو ذهب إلى بيت الراحة المرحاض لمدحته بما ينزل منه من مجوهرات.
ماريا معلوف المعلوفة في الإمارات جيدا. نشرت تغريدة تطاولت بها على سلطنة عمان. ويا ليتها لم تفعل، فقد أصبحت مسخرة تويتر من كم التعليقات الساخرة التي وصلتها.
ويا ليتها بقيت على وصلة التطبيل لخراء بن زايد. وما يخرج منه واكتفت بذلك، ولكنها زادت جرعة التطبيل لتشمل مهاجمة كل من لا يحبه بن زايد شيطان العرب.
فقد نشرت معلوف تغريدة أرفقت بها مقال في صحيفة صهيونية. وقالت في تغريدها ومصادرها الصهيونية ما نصه: “منذ ان استقبل السلطان قابوس رحمه الله نتانياهو ولم يهوجوا تجار الممانعة عليه كما فعلوا عندما وقعت الامارات مع اسرائيل اتفاقية سلام الا تعتقدون ان #سلطنة_عمان طبعت وقتها دون اعلان مباشر #ماريا_معلوف لماذا لم تقوموا القيامة على مسقط وقتها ايها الجبناء ؟”
ليرد عليها ناشط فلسطيني بقوله: “نفسي أشوف عماني واحد يهلل للزيارة أو التطبيع.. وهل تقارن الإمبراطورية العمانية مع ساحل عمان الذي إنفصل عنها؟!!”
لتتلقى بعدها سيل من السخرية على تغريدتها التي تجهل بها سلطنة عمان، بالإضافة لجهلها بكل ما يدور حولها نتيجة تأثير الدرهم الإماراتي، الذي حعلها تعمل ٢٤ ساعة يوميا. خصوصا بعدما غدر بها الزمن وتقدمت بالعمر، ولا يلتفت لها شيطان العرب مؤخرا.
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الدبور لسع بعض التعليقات على تغريدتها، وكان أبرز من رد عليها الشاهين العماني، المغرد الشرس في دفاعه عن وطنه، وقال في سلسلة تغريدات لسعها الدبور ما نصه:
“لان القيامة أيتها الاعلامية المكتراه بخسة الاجرة لا تقوم الا على رأس من كان لا يخشى لقاء ربه ولم يعمل في حياته صالحاً،، ولم (ولن) يهاجم عمان أحد،،فدور عمان في احلال السلام يرعاه الله و تعرفه الملائكة وتخشاه الشياطين أمثال من يصرف لك شيكاتك وبقية الجبناء”
وأضاف: “التطبيع لم يكن خياراً مطروحاً على طاولة السلاطين ولم يتم التطرق اليه او نقاشه او مجرد التفكير به،،، رغم ما انفقتم خلال الاسابيع الماضية على الصحف الصهيونية والاماراتية للترويج لفكرته ووقوع عمان في هاويته،،،”
فيالها من خيبة أمل حلت على رؤوسكم الجوفاء وياله من تطبيع مهين مذل ذلك الذي قام به البعض بذمتك،،، أتقارنين عبدالله بن زايد بالسلطان قابوس رحمه الله ؟؟؟ أين حفر الارض من الابراج السماوية ؟ اتودين العودة لمشهد استقبال وفد الامارات في القمة الخليجية في مسقط في ٢٠١٠ حين خرّ عبز امام شاشات العالم على ركبتيه امام عرش السلطان يرتجي منه الصفح والعفو لأمر لا نعلمه”
وختم بقوله: ” شروطنا للسلام واضحة،،فقد كتبها الشعب الفلسطيني بنفسه ولا مساومة عليها ومسارنا في الحوار امام الجميع وليس تحت برقع ونقاب كما يفعلون ومافي تطبيع وتطبيع مافي فانطحي حائط المبكى ان شئت انت ومن بعثك الينا كعجوز خيبر”
وآثر الكثير السخرية منها بدل جوابها بجدية كما لسع الدبور:
شيئ مخزي ان يسمح لمثل هذه ان تتدخل في شئون دول الخليج ومن سمح لها بتلك الأقوال ، الله المستعان الكثير لا يريدون لم الشمل بل يريدون ان تتشتت دول الخليج وتضعف امام الأعداء
ولكن بمشيئة الله تعالى سيلتم الشمل وتتحد الدول الاسلامية كلها وتنتصر ع اعدائها
اينا كانوا
اللهم من اراد بدول الخليج الشر والتفرقة اجعل كيده في نحره ودمره تدميرا لاقيام له بعده يارب
اللهم احفظ بلادنا🇸🇦 واصرف عنها كل مكروه يارب