زوجة خائنة في فيديو شاهده الملايين لرجل ضبط زوجته تخونه على سريره.. شاهد

الدبور – زوجة خائنة في فيديو شاهد خيانتها الملايين خلال ساعات من بثه. وفي فيديو صادم تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي. لحظة ضبط زوج مسكين لزوجته وهي تخونه في منزله وعلى سرير الزوجية، بكل وقاحة وبدون خوف. حيث جلبته إلى منزل زوجها.

وما لفت النشطاء التصرف غير المتوقع من الزوج الذي صدم من خيانة زوجته، حيث تم تصوير المشهد الكامل من قبل الجيران الذين تجمهروا في مكان حادثة الخيانة التي شهدها العالم كله.

و تمكن الرجل من ضبط زوجته وهي تخونه مع عشيقها داخل منزله، الأمر الذي دفع العشيق إلى اختراع حيلة للهروب قبل أن يمسك به.

وتمكن أحد الجيران من توثيق لحظات صادمة لهروب العشيق من البلكونة، بعد أن ربط غطاء السرير ببعضه كما يحصل في الأفلام تماما، وحاول الهرب.

الفيديو نشره حساب “فقط في روسيا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.وتم تداوله بشكل واسع وحصل على أكثر من مليون مشاهدة خلال وقت قصير من نشره. والذي أظهر محاولة العشيق الهرب عاريًا. بينما تقوم الزوجة الخائنة بإلقاء ملابسه في الشارع، يقوم الزوج بمحاولة التعدي عليها والإمساك بالعشيق لكنه نجح بالفرار.

- Advertisement -

فيما قامت سيدة مسنة في الدور الأسفل منهم بالتعدي على العشيق الخائن بـعصاة مقشة التنظيف. وهو ماوجدته متاحا لحظتها وحاولت مساعدة الزوج المسكين، أثناء مرور الخائن من أمامها في البلكونة.