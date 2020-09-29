شاهد ماذا قال الوزير العماني المتقاعد بن علوي عن الشيخ صباح الأحمد “فيديو”

الدبور – في مقابلة له عبر أثير الإذاعة في برنامح هنا مسقط. قال الوزير العماني المتقاعد الذي أدار السياسة العمانية التي رسمها السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله بكل جدارة لعقود، الوزير يوسف بن علوي.

و قال الوزير العماني المتقاعد يوسف بن علوي. كلمات مؤثرة عن رحيل أمير الإنسانية. أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح. وبدى التأثر بصوته أثناء حديثه عن الأمير الراحل وما قدمه للإنسانية ودوره في منطقة الخليج بالذات.

وقال: “لن يختلف أحد أنهُ فقيد البشرية أينما كانت. وهو وفقيد الفقراء وفقيد الحقيقة. كان رحيماً مع كل من تعامل معه. و أبقى إرثاً كبيراً من الدبلوماسية المُتزنة ومن المساعي الحميدة، ونذكره كما نذكر الزعماء الخالدين”

معالي الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي ينعي #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح:



"لن يختلف أحد أنهُ فقيد البشرية أينما كانت، وهو وفقيد الفقراء وفقيد الحقيقة، كان رحيماً مع كل من تعامل معه، و أبقى إرثاً كبيراً من الدبلوماسية المُتزنة ومن المساعي الحميدة، ونذكره كما نذكر الزعماء الخالدين" pic.twitter.com/mjXDASPmve — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) September 29, 2020

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وأعلنت سلطنة عمان الحداد العام لمدة ٣ أيام من يوم غد الأربعاء في جميع انحاء السلطنة. بأمر من السلطان هيثم بن طارق. وكان أمير الكويت اول أمير وأول دولة تعلن الحداد العام بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

وسافر وقتها الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله. رغم تعبه ومرضه وكبر سنه إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء بنفسه إلى السلطان هيثم بن طارق وللشعب العماني. بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت تربطه علاقة مميزة مع السلطان الراحل.

و عن عمر تجاوز 91 عاما. توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، الثلاثاء، عقب فترة حكم تجاوزت 14 عاما، بات خلالها “وسط الخير” في منطقة تموج بالصراعات السياسية.

وفي عام 2014، منحت الأمم المتحدة أمير الكويت لقب “قائد للعمل الإنساني”، لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة في مختلف أنحاء العالم.

كما بات الأمير الراحل، منذ صيف 2017، زعيما لدبلوماسية السلام بين الرباعي العربي وقطر للخروج من نفق الأزمة الخليجية.

كما حَمل الأمير الراحل ألقابًا عديدة طوال مسيرة حكمه للكويت، أبرزها “أمير الإنسانية” و”رجل السلام” و”زعيم المصالحة” على المستويين العربي والدولي.