فتاة سعودية تصلي بالشارع فيديو إستفز النشطاء أكثر من كل الفجور الذي حصل في الترفيه!

الدبور – فتاة سعودية تصلي في الشارع. فيديو إستفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية السلمانية الجديدة، وعلقوا عليها بتعليقات سخيفة وجائرة وخارج حدود الادب أيضا.

فكيف لفتاة سعودية أن تصلي في الشارع بجانب سيارتها، ولم يستفزهم فتاة سعودية شبه عارية ولا فتاة سعودية ترقص مع الشباب في حفلات الترفيه، ولم يستفزهم كل الفجور الذي جلبه بن سلمان في غزوةته لتسلم العرش السعودي.

وأظهر الفيديو فتاة قامت بإيقاف سيارتها على الطريق السريع، ثم ترجلت منها لتصلي بجانبها على الأرض.

وانقسم المعلقون حول المقطع بين من برره بدافع الحفاظ على مواعيد الصلاة، وبين من اعتبره تصرفا خطيرا يمكن أن يتسبب في وقوع حادث للفتاة والسيارات المارة.

😂😂😂😂😂 يعني غير في الشارع تصلي فيه اماكن تقدر تصلي فيها 🙄 — 💕غلا💕 (@G__llla) September 28, 2020

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والد الفتاة صدم من كمية التعليقات الغريبة على الفيديو وكأنها إرتكبت جريمة لا تغتفر، وأعرب عن أسفه لتصوير المقطع و”التعليق الجائر الظالم عليه”، وفقا لما نقلته صحيفة “الرياض”، مؤكدا أن ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق، ولَم تكن ابنته (الفتاة) التي ظهرت هي من تقود السيارة.

وأضاف: “الأهم أن السيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم، وخشيت ابنتي خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة”، موضحا أنه “لا يد لها فيما حصل ولا خطورة أو خطأ في صلاتها في الرصيف الموازي للسيارة”.

وانتقد والد الفتاة من قام بتصوير الفيديو، قائلا: “بدلا من أن يعزز اهتمامها بصلاتها اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة”، مشيرا إلى أن المقطع لقي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل عبارات غير موفقة في مضمونها.

ودافع البعض عن الفتاة واستغرب من حملة الذباب عليها، وقال ناشط تصلي لا ترقص ولا تستعرض..

تصلي ماترقص وتستعرض ولا عيب الصلاه في الشارع بخ عليكم — Nny (@Nnylolol) September 29, 2020

وكتب الذباب هاجما الفتاة بطرق مختلفة، حيث كتب أحد الذباب السعودي ما نصه: “اتركوا موضوع السلامه وموضوع تاخر وقت الصلاة على جنب .. هل يجوز للمرأه ان تصلي في مكان عام بدون حاجز يمنع رؤيتها ؟ بالتاكيد السجود غير مناسب بالمره للمرأه في مكان عام”

اتركوا موضوع السلامه وموضوع تاخر وقت الصلاة على جنب ..

هل يجوز للمرأه ان تصلي في مكان عام بدون حاجز يمنع رؤيتها ؟

بالتاكيد السجود غير مناسب بالمره للمرأه في مكان عام — الانسان اولا (@2_choices) September 28, 2020

وأخر قال تريد أن تجلب الفتنة:

و منذ متى تصلي المرأة في الشارع؟ تريد فقط ان تجلب الانظار اليها….. او لاثارة الفتنة…… زمن العجائب … — Algerian women (@MenniSamira) September 28, 2020