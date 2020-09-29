ما هو مصير ملف التطبيع في الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح؟ فيديو

الدبور – ما هو مصير ملف التطبيع في الكويت ومصير ملف المصالحة الخليجية بعد وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه الله.

هذا السؤال طرح على النائب في مجلس الامه الكويتي عبد الله الكندري، في لقاء له على قناة الجزيرة، وتحدث الكندري عن تلك الملفات ومصيرخا بعد وفاة اليشخ صباح الأحمد الذي كان يرفض التطبيع رفضا تاما.

وقال الكندري بالنسبة للتطبيع القانون واضح في الكويت، ونحن دولة قانون ومؤسسات و الموقف هو واحد من التطبيع، ولن يتغير. و الدستور هو الذي يحكم.

وبالنسبة لملف الأزمة الخليجية و المصالحة، كان الامير الراحل حريصجدا على إنهاء هذا الملف، ويمتد هذا الحرص مع الأمير نواف الأحمد الصباح أيضا. هذا مبدأ عند كل الشعب الكويتي أن يكون هناك إصلاح بين الأشقاء في الخليج.

عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد.. ما مصير ملف التطبيع مع #إسرائيل الذي كان يرفضه الأمير الراحل ودور الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية؟ pic.twitter.com/8HGutsT2r7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 29, 2020