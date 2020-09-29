محمود الزهار يتحدث عن رحيل أمير الكويت ويتذكر موقف خاص حصل معه (فيديو)

الدبور – نشر القيادي في حركة حماس محمود الزهار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، تحدث فيه عن رحيل أمير الإنسانية. أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. رحمه الله.

وقال محمود الزهار في مقطع الفيديو المتداول، لا نعترض على قضاء الله وقدره، لقد رحل أحد أبطال هذه الامة، أحد قادة هذه الأمة، الامير صباح الأحد الصباح رحمه الله. الذي أحببناه من صميم قلوبنا بصدق.

وتذكر محمود الزهار موقف لأمير الكويت الراحل رحمه الله. عندما زاره في زيارة رسمية عندما كان وزيرا للخارجية. وقال له الشيخ صباح الاحمد لا تخرج من الكويت قبل أن تتحدث مع عائلاتها؟ فأنتم ناس “زينيين” ولستم كغيركم، حسب ما قال الزهار.

وقال هو رجل الخير ورجل البركة ورجل الوطن. هو رجل الموقف، وأثبت جدارته، وترك وشعبه مباركا محصنا من الخونة ومن العملاء. ولقد وقف مع فلسطين بكل ما يملك من قوة.

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القيادي في حركة حمـ ـاس محمود الزهار:

رحل أمير #الكويت، رجل المواقف الذي أثبت جدارته لكل الأمة ومن خلفه شعب عظيم. pic.twitter.com/0bMqLbMyUQ — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 29, 2020

و عن عمر تجاوز 91 عاما. توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، الثلاثاء، عقب فترة حكم تجاوزت 14 عاما، بات خلالها “وسط الخير” في منطقة تموج بالصراعات السياسية.

وفي عام 2014، منحت الأمم المتحدة أمير الكويت لقب “قائد للعمل الإنساني”، لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة في مختلف أنحاء العالم.

كما بات الأمير الراحل، منذ صيف 2017، زعيما لدبلوماسية السلام بين الرباعي العربي وقطر للخروج من نفق الأزمة الخليجية.

كما حَمل الأمير الراحل ألقابًا عديدة طوال مسيرة حكمه للكويت، أبرزها “أمير الإنسانية” و”رجل السلام” و”زعيم المصالحة” على المستويين العربي والدولي.