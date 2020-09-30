أمير كويتي: ولي عهد أبوظبي عينه على الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الاحمد

الدبور – أمير كويتي كشف عن تربص ولي عهد أبوظبي بدولة الكويت، بعد وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما حاول مع سلطنة عمان بعد وفاة السلطان قابوس. وسيحاول التحكم بها وضمها إلى صفه بعدما فشل في فترة حكم الشيخ صباح الاحمد رحمه الله.

فقد كشف تقرير حديث لـ”معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، أن وفاة أمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” تترك البلاد عرضة للخصوم في الخليج، والذين سيحاولون ابتزاز الأمير الجديد.

ووفق التقرير الذي أعده الباحثان المخضرمان “سايمون هندرسون” و”إلينا ديلوجر”، فإن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الكويت، ربما تكون أحد المداخل التي يتسلل منها الجيران للضغط على الأمير الكويتي الجديد للسير في ركابهم. زهز الذي سعى له ولي عهد أبوظبي لفترة طويلة.

وقال التقرير إنه “رغم أن الكويت هي دولة مرادفة للثروة النفطية، إلا أنها شهدت ضائقة اقتصادية في الآونة الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، لذلك قد يعتبر المنافسون في المنطقة أن الوقت قد حان لزرع بذور الاستغلال السياسي، ربما من خلال التدخل بالخصومات داخل عشيرة الصباح أو مجلس الأمة”.

وأوضح: “لم تكن وفاة الأمير صباح الأحمد الصباح غير متوقعة – للأسف، كان الزعيم الكويتي مريضاً منذ عدة أشهر وتم نقله مؤخراً إلى إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة. وسيكون خلفه هو أخوه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح، ولكن الأمير المعيّن حديثاً الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، يعاني بدوره من حالة صحية غير مؤكدة ولم يكن ناشطاً في السياسة أو الحكومة”.

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وحذر المعهد في تقريره من أنه “قبل تولي الشيخ صباح السلطة في عام 2006، كان دور الأمير أكثر رمزية، حيث كان ولي العهد يتولى الشؤون اليومية للحكم، وإذا ما أحيت وفاته هذا النموذج، فقد يصبح دور ولي العهد أساسياً عاجلاً وليس آجلاً”.

وبخلاف الأنظمة الملكية العربية الأخرى في الخليج، وفق التقرير، “فإن عائلة الصباح الحاكمة في الكويت ليست بارزة ويتعين عليها عملياً مشاركة السلطة مع عائلات قيادية أخرى وبرلمان صاخب، وبالتالي، لا بدّ من موافقة الجمعية الوطنية على اختيار الأمير الجديد لخلفه في وقت ما خلال العام المقبل – وربما لن يكون ذلك قبل انتخاب مجلس الأمة المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر”.

وكشف المعهد أن “المرشح الأكثر ترجيحاً لمنصب ولي العهد هو نجل الأمير الراحل البالغ من العمر 72 عاماً، وزير الدفاع ناصر الصباح، ولكنه قد يواجه منافسة من ابن عمه أحمد الفهد الصباح، خصمه منذ فترة طويلة”.

وهناك تطور آخر وهو أن “قيادة الكويت اعتادت على التنقل بين فرعيْ الجابر والسالم من عشيرة الصباح، لكن هذا التقليد تم كسره في عام 2006، عندما تم تعيين الشيخ سعد العبدالله السالم حاكماً لفترة وجيزة ولكنه اعتبر بعد ذلك غير مؤهل لأداء القسم لتولي المنصب. وفي تصويت بالإجماع، أوصى مجلس الأمة بأن يتنازل لصالح الشيخ صباح”.

ولكن في الوقت نفسه، بحسب المعهد، فإن “التعقيدات الإقليمية كثيرة أيضاً، فالاضطرابات في العراق المجاور هي مصدر قلق متواصل للكويتيين، بما أن غزو صدام حسين للبلاد عام 1990 لا يزال راسخاً في ذاكرتهم الجماعية”.

“كما أنهم قلقون بشأن قرب إيران، التي تبعد بضعة أميال فقط عبر الخليج وتتشارك في بعض حقول النفط البحرية الكويتية، وتشكّل الموارد الهيدروكربونية موضع خلاف مع السعودية أيضاً – حيث أن البلدين اقتسما المنطقة المحايدة الغنية بالنفط على الساحل، وتسببت المنافسة في السوق الناتجة عن ذلك بتوترات في بعض الأحيان”.

وفي عام 2017، استضاف الأمير “صباح” ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان في الكويت، لكن ذلك الاجتماع الغريب مع أحد أفراد العائلة المالكة الأصغر سناً بكثير انتهى فجأة ولم يلتق الاثنان معاً ثانية.

وبحسب المعهد، “من المرجح أن يكون الإرث الأساسي الذي سيتركه الأمير صباح هو سمعته في محاولته التوسط في الخلافات الخليجية، على الرغم من أن محاولاته الفاشلة في السنوات الأخيرة كانت تفوق نجاحاته عدداً، وفي الآونة الأخيرة، سعى إلى رأب الصدع بين قطر والدول الأربع، البحرين ومصر والسعودية والإمارات، التي قاطعت الدوحة لأكثر من 3 سنوات”.

أما بالنسبة للسياسة الأمريكية، “فلطالما كانت الكويت حليفاً ثابتاً وممتناً للولايات المتحدة، خاصة منذ طرد القوات العراقية عام 1991، وقد ردت الجميل من خلال تأمين الكثير من المرافق للجيش الأمريكي، من بينها مقر قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، التي تنطوي على السماح بشن ضربات من القواعد الكويتية ضد أهداف تنظيم الدولة في العراق وسوريا”.

وقبل ساعات، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن ترجيح متداول داخل الأسرة الكويتية الحاكمة بشأن مواجهة أمير البلاد الجديد “نواف الأحمد الجابر الصباح” ضغوطا للتطبيع مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أمير كويتي بارز (لم تسمه) أنه يتوقع قيام السعودية والإمارات بقيادة ولي عهد أبوظبي بالضغط على الكويت لمتابعة خطهما في قضايا المنطقة التي التزم فيها أمير الكويت الراحل “صباح الأحمد الجابر الصباح” بالحياد.

لكن المصدر ذاته أشار إلى أن أمير الكويت الجديد كان على صلة بالقرارات الكبرى التي اتخذها الأمير الراحل، وليس من الداعين للتطبيع مع إسرائيل. ولفت إلى أن الكويت تريد تبني موقف محايد من هذا الملف، قائلا: “لن ندعم أو نمدح ما يحدث ولكننا لن ننتقده أيضا”.