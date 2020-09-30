خديجة بن قنة تصفع وسيم يوسف الكذاب الأشر علنًا: لماذا يستحل الكذب؟!

الدبور – صفعت خديجة بن قنة الكذاب الأشر، مفسر الاحلام و الطبال الخاص لشيطان العرب بن زايد ولي عهد أبوظبي، وسيم يوسف علنا وعلى صفحتها على موقع فيسبوك بعد إستمرار كذبه وتضليله للناس.

وكتبت الإعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة على صفحتها بموقع فيسبوك منشورًا تساءلت فيه: “إلى متى سيبقى هذا الرجل يستحلّ الكذب والافتراء؟”.

وجاء منشور بن قنة عقب نشر وسيم يوسف على حسابه بموقع تويتر تغريدة جاء فيها “أخبار مؤكدة عن وفاة القرضاوي”.

أخبار مؤكدة عن #وفاة_القرضاوي — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 30, 2020

لكن خديجة بن قنة قالت إنها اتصلت بالشيخ يوسف القرضاوي وتحدثت معه شخصيًا، مؤكدة أنه بصحة وعافية، ثم تساءلت: هل يجوز للمسلم أن يكذب؟ مع صورة وسيم يوسف وتغريدته.

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هل يجوز للمسلم أن يكذب؟إلى متى سيبقى هذا الرجل يستحلّ الكذب والافتراء؟بعد قراءة تغريدته اتصلتُ بفضيلة الشيخ الدكتور… Gepostet von ‎خديجة بن قنة‎ am Mittwoch, 30. September 2020

وكتبت أيضا تغريدة على حسابها على موقع تويتر جاء فيها ما نصه: “عجيب أمرهم..!! إلى متى يستحل هؤلاء الكذب؟! أُطمئِن محبي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.. وقد تواصلت معه منذ قليل.. وردّ عليّ وهو بحمد الله بصحة وعافية..أطال الله في عمره وأمدّه بالصحة وحفظه من كل شرّ..”

عجيب أمرهم..!! إلى متى يستحل هؤلاء الكذب؟!

أُطمئِن محبي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.. وقد تواصلت معه منذ قليل.. وردّ عليّ وهو بحمد الله بصحة وعافية..أطال الله في عمره وأمدّه بالصحة وحفظه من كل شرّ.. https://t.co/RAcIBvyorI — خديجة بن قنة (@Benguennak) September 30, 2020

وليس فقط الإعلامية بن قنة من كذّب وسيم يوسف، بل هو نفسه شكك بخبره، حين نشر بعدها تغريدة أخرى قال فيها: “إن صح خبر وفاة القرضاوي .. فـ سيلقى الله وأطنان الدماء معه .. و الاف الأرواح ستأخذ حقها منه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله”، وبهذه التغريدة يضع خبر الوفاة في محل شك مع أنه قبل التغريدة هذه بدقائق قال إن خبر الوفاة مؤكد.

إن صح خبر #وفاة_القرضاوي .. فـ سيلقى الله وأطنان الدماء معه .. و الاف الأرواح ستأخذ حقها منه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 30, 2020

وقبل نشر طبال آل زايد لخبره المكذوب، نشر الحساب الموثق للشيخ القرضاوي تغريدة على موقع تويتر وبعد انتشار الإشاعة بساعات أيضًا نشر حساب الشيخ تغريدة أخرى ما يعني أن خبر الطبال المُجنّس كذب ولا صحة له.

إن الذي عرف الشعوب الإسلامية عن كَثَب، وخالط أهلها في مدنهم وقراهم، في حياتهم الخاصة والعامة؛ يدرك أن الدين هو المحرك الأول في حياة هذه الشعوب، وأنها لا ترضى بالإسلام بدلًا، ولا تبغي عنه حِولًا. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) September 30, 2020