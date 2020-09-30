شاهد كأنها ساحة حرب!.. قتل ودمار وحرق في بلدة قباطية الفلسطينية (صور)

الدبور – كأنها ساحة حرب . قتل ودمار وحرائق وضحايا في بلدة قباطية الفلسطينية، ولكنها هذه المرة ليست من قوات الإحتلال. بل شجار داخلي بين أهالي البلدة.

فقد استقيظت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في فلسطين على خبر وقوع قتيلين وإصابات والكثير من الخراب والدمار بالممتلكات إثر شجار اندلع في البلدة.

وأسفر الشجار في بداية الحادثة عن مقتل مواطن يبلغ من العمر 48 عامًا إثر تعرضه لإطلاق نار في البلدة، ليكون بذلك الخسارة البشرية الأولى والتي لم تكن الأخيرة في المشكلة التي تخللها إطلاق نار وحرائق.

وفيما بعد قُتل شاب آخر يبلغ من العمر 24 عامًا إثر الشجار، فيما حرق شبان عدد من المنازل والمركبات خلال الشجار الذي استمر لساعات طويلة.

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وجاء في بيان للناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات بأن “غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغًا عن وجود شجار في بلدة قباطية جنوبي جنين تخلله إطلاق نار نتج عنه إصابتين وصلتا لأحد مشافي مدينة جنين وقد وصفت إصابتهما بالحرجة وقد أعلن الأطباء عن وفاتهما لاحقًا”.

وأحدث الشجار حالة غضب وحزن في الشارع الفلسطيني الذي استهجن مقتل شابين وهذا الكم من الخراب والدمار في المركبات والبيوت.

كما استهجن نشطاء في فلسطين ما أسموه بحالة الفلتان في الضفة الغربية مطالبين بوضع حد لفوضى السلاح وانتشاره في الأفراح والجنازات والمشاكل الاجتماعية.