شاهد مصري لم يتحكم بشهوته وشذوذه، هتك عرض طفل أمام أصحابه في الشارع (فيديو)

الدبور – مصري لم يتحكم بشهوته الحيوانية ولا بالشذوذ الذي يعاني منه، قام بقعل قذر وفي الشارع العام وهتك عرض طفل صغير. بلا خوف لا من الله ولا من المجتمع ولا القانون ولا من ضميره الميت.

و أمام الأطفال وفي سيارته بمنطقة القاهرة الجديدة بمصر، هتك رجل عرض صبي لم يتجاوز عمره الخمس سنوات.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادثة الصادمة بالتفاصيل، حيث أظهرت رجلًا بجانب مركبته في منطقة القاهرة الجديدة وبالقرب منه ثلاثة أطفال صغار، ومن ثم وضع الرجل الطفل الصغير على الكرسي الأمامي في السيارة وذهب إليه، وسط نظرات طفلين آخرين كانا بالمكان.

وألقت السلطات القبض على المتهم بهتك عرض الطفل. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وجاء في بيان النيابة أن «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة.

- Advertisement -

وأضافت النيابة أنها تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات.

اغتصاب طفل ٥ سنوات في التجمع الاول بالقاهره الجديده في الشارع بالياسمين ٦

المغتصب علي خلاف مع زوجته منذ فتره ولم يجد الا الطفل كى يشيع رغباته فيه وعند صراخ الطفل تركه وانصرف

المغتصب موظف بشركة قطع غيار شهيره pic.twitter.com/0rAY4mcIUl — حازم توفيق _ hazem tawfek (@Hazem_Tawfek77) September 29, 2020

وأشارت النيابة إلى أنه بسؤال الطفل المجني عليه، قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وجاء في البيان أن النيابة انتدبت «الطبيبَ الشرعيَّ» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت «أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية» بـوزارة الداخلية لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأسفر المقطع المصور عن موجة غضب في الشارع المصري وعبروا عن غضبهم من خلال منشوراتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.