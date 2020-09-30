مشاهد خاصة ومؤثرة جمعها الدبور من جنازة الشيخ صباح الاحمد الصباح (فيديو)
الدبور – شهدت جنازة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الإنسانية رحمه الله، الكثير من المشاهد المؤثرة التي تم تداولها و التعليق عليها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لما فيها من وقع على قلوب محبي الأمير الراحل.
الدبور إطلع على العديد من المشاهد و التغريدات المؤثرة في جنازة أمير الإنسانية، التي أثرت وفاته ليس على الشعب الكويتي فقط، بل على العرب جميعا وبل تعدت إلى دول العالم.
المشهد الاول في الفيديو الذي نشرته صفحة المجلس. وعند وصول جثمان الامير الراحل إلى الكويت، وعندما تم إخراج الثمان من سيارة الإسعاف. أمر أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد، من حاملي جنازة شقيقه إنزالها على الأرض.
ليقوم أمير الكويت الذي أدى اليمين اليوم. بتقبيل رأس شقيقه الراحل الشيخ صباح أكثر من مرة، وقد انهمرت الدموع من عينيه لتستكمل بعدها مراسم الجنازة.
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وفي مشهد آخر تم تداوله أيضا عبر وسائل التواصل الإجتماعي. كشفت عدسات وسائل الإعلام رد فعل مؤثر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. لحظة أداء صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد حيث كان يقف بالصف الأول أثناء الصلاة.
وبدا على أمير قطر التأثر الشديد أثناء صلاة الجنازة وانسابت دموعه حزنا على فراق الشيخ صباح الأحمد، لتوثق الكاميرا هذه اللحظات التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المغردين.
وكان الشيخ تميم بن حمد أمير قطر. قد وصل إلى الكويت ظهر اليوم، الأربعاء لصلاة الجنازة على الشيخ صباح وتقديم واجب العزاء.
ووفق لقطات متلفزة للجمازة بثها تلفزيون الكويت الرسمي. تقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للبلاد، شقيق الراحل. ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.
وكشف الإعلامي الكويتي ماضي الخميس، عن موقف إنساني جمعه بالأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في يوم زفافه.
وقال الخميس إن أمير الكويت الراحل كان شاهداً على عقد زواجه، بعد أن وافق على طلب الإعلامي الكويتي، والذي كان يعمل مستشارًا إعلاميًا لمكتبه.
وأوضح الخميس خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن علاقة إنسانية وطيدة جمعته بالشيخ صباح الأحمد، وهو ماجعله يقبل أن يكون شاهدا على عقد الزيجة، وأن حضوره لا زال فخراً له.
ونشر حساب المجلس الإخباري الكويتي فيديو للحظات الأخيرة لوداع أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتفاعل النشطاء مع الفيديو.