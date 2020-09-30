مشاهد خاصة ومؤثرة جمعها الدبور من جنازة الشيخ صباح الاحمد الصباح (فيديو)

الدبور – شهدت جنازة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الإنسانية رحمه الله، الكثير من المشاهد المؤثرة التي تم تداولها و التعليق عليها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لما فيها من وقع على قلوب محبي الأمير الراحل.

الدبور إطلع على العديد من المشاهد و التغريدات المؤثرة في جنازة أمير الإنسانية، التي أثرت وفاته ليس على الشعب الكويتي فقط، بل على العرب جميعا وبل تعدت إلى دول العالم.

المشهد الاول في الفيديو الذي نشرته صفحة المجلس. وعند وصول جثمان الامير الراحل إلى الكويت، وعندما تم إخراج الثمان من سيارة الإسعاف. أمر أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد، من حاملي جنازة شقيقه إنزالها على الأرض.

ليقوم أمير الكويت الذي أدى اليمين اليوم. بتقبيل رأس شقيقه الراحل الشيخ صباح أكثر من مرة، وقد انهمرت الدموع من عينيه لتستكمل بعدها مراسم الجنازة.

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لقطة اليوم ..

سمو الأمير #الشيخ_نواف_الأحمد لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب انزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر.



#صباح_الاحمد_الجابر_الصباح pic.twitter.com/mIXuSvAcI9 — المجلس (@Almajlliss) September 30, 2020

وفي مشهد آخر تم تداوله أيضا عبر وسائل التواصل الإجتماعي. كشفت عدسات وسائل الإعلام رد فعل مؤثر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. لحظة أداء صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد حيث كان يقف بالصف الأول أثناء الصلاة.

وبدا على أمير قطر التأثر الشديد أثناء صلاة الجنازة وانسابت دموعه حزنا على فراق الشيخ صباح الأحمد، لتوثق الكاميرا هذه اللحظات التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المغردين.

فيديو/ لحظة أداء صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ #صباح_الاحمد_الجابر_الصباح وكان في مقدمة المصلين سمو الامير «حفظه الله ورعاه» وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. pic.twitter.com/WfFSrzfaUb — المجلس (@Almajlliss) September 30, 2020

وكان الشيخ تميم بن حمد أمير قطر. قد وصل إلى الكويت ظهر اليوم، الأربعاء لصلاة الجنازة على الشيخ صباح وتقديم واجب العزاء.

ووفق لقطات متلفزة للجمازة بثها تلفزيون الكويت الرسمي. تقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للبلاد، شقيق الراحل. ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

وكشف الإعلامي الكويتي ماضي الخميس، عن موقف إنساني جمعه بالأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في يوم زفافه.

وقال الخميس إن أمير الكويت الراحل كان شاهداً على عقد زواجه، بعد أن وافق على طلب الإعلامي الكويتي، والذي كان يعمل مستشارًا إعلاميًا لمكتبه.

وأوضح الخميس خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن علاقة إنسانية وطيدة جمعته بالشيخ صباح الأحمد، وهو ماجعله يقبل أن يكون شاهدا على عقد الزيجة، وأن حضوره لا زال فخراً له.

ماضي الخميس -الأمين العام لملتقى الإعلامي العربي- يستعيد ذكريات موقف إنساني للراحل #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح معه يوم زواجه#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/5rcKghDoeF — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2020

ونشر حساب المجلس الإخباري الكويتي فيديو للحظات الأخيرة لوداع أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتفاعل النشطاء مع الفيديو.

فيديو/ اللحظات الاخيرة من وداع أمير الكويت الراحل الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح «رحمه الله» بحضور سمو الامير #الشيخ_نواف_الأحمد والشيخ مشعل الاحمد وكبار رجالات الاسرة الحاكمة. pic.twitter.com/0fRm1seoix — المجلس (@Almajlliss) September 30, 2020