الفنانة ناهد السباعي إستعرضت جسدها بطريقة فتيات الليل وهي شبه عارية!! فيديو

الدبور – الفنانة المصرية ناهد السباعي. قامت بالإستعراض و الرقص بطريقة فتيات الليل في النوادي الليلية, وهي طريقة منتشرة في الولايات المتحدة وأوروبا. حيث تخرج فتاة الليل وتقوم بإستعراض عاري بالرقص حول العمود.

وتقوم الفتاة بخلع ملابسها جزء جزء. حتى تصبح عارية تماما على العمود، وتقوم بحركات إباحية لتثير غرائز الرجال في مثل تلك النوادي المخصصة لهم.

ناهد السباعي نصبت هذا العمود في بيتها او النادي حسب ما ظهر في الفيديو المتدوال بشكل واسع. وقامت بالإستعراض وهي شبه عارية.

“السباعي” التي تمارس رياضة اليوغا والرقص على العمود. والحريصة على مشاركة متابعيها مقاطع فيديو وهي تمارس تلك الرياضات، سقطت أرضاً ثم نجحت في التجربة بعد ذلك.

وتداولت الفيديو الذي نشرته السباعي عبر حسابها بانستجرام صفحات عدة مهتمة بأخبار النجوم .

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ولكن مرتادي تلك المواقع اعتبروا الفيديو إباحي وغير أخلاقي للمثلة المصرية. ولا يصح نشر مثل تلك الفيديوهات وإن كانت تعتبرها رياضة لما فيها من إباحية في الحركات وظهورها شبه عارية امام الجميع.

يذكر ان الممثلة ناهد السباعي إعتادت الظهور بمظاهر مستفزة من قبل وشبه عارية، وكانت ظهرت بصدر عاري تماما وأثارت ضجة واسعة وبعدها إعتذرت، وما لبثت إلا أن ظهرت مجددا بصور بدت فيها أكثر عريا، وكأن العري اليوم هو طريق الشهرة و المجد.

كما حصل مع الممثلة التي أظهرت مؤخرتها للعالم في مهرجان القاهرة السينمائي الممثلة رانيا يوسف المثيرة للجدل التي تعرت وذهبت لتحارب التحرش.