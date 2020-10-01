شاهد مؤخرة بن سلمان تطوف شوارع أمريكا.. و ترامب يُنقذ مؤخرة الأمير المراهق !

الدبور – مؤخرة بن سلمان تطوف في شوارع أمريكا. تخيل أن مؤخرة الامير المراهق تطوف شوارع الولايات المتحدة. وتستخدم في حملة دعائية إنتخابية، فإذا فاز الرئيس ترامب بولاية ثانية فالفضل يعود لمؤخرة بن سلمان!

ففي شوارع أمريكا، وبحجمٍ كبير عُلقت لافتة ضخمة يظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى جانبه بحجمٍ صغير يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتُعبر اللوحة الضخمة التي رُفعت في الشوارع الأمريكية. عن تباهي الرئيس الأمريكي ترامب بحمايته لابن سلمان من الملاحقة بعد جريمة المنشار التي راح ضحيتها الصحفي المغدور جمال خاشقجي. الذي تم إغتياله وتقطيعه في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتداول صحفيون ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. صورة للوحة عُلقت على جانب مبنى في سان فرانسيسكو، واصفين اللوحة بأنها تباهي من ترمب بحماية مؤخرة بن سلمان.

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“I saved his ass,” bragged Trump, referring to his Saudi sweetie MBS after Jamal Khashoggi’s assassination. Trump and MBS surely will take pride in big billboards like these going up all over America. Here’s one on the side of a San Francisco building. @freedomfirst @thefreedomi pic.twitter.com/2gsRmuGBL8 — Eason Jordan (@EasonJordan) October 1, 2020

وكانت مقتطفات من كتاب للصحفي بوب وودورد. كشفت بأن ترامب تباهى في إحدى مقابلاتهما المسجلة، بأنّه نجح في “إنقاذ” وليّ العهد السعودي الأمير بن سلمان. الذي حمّله الكونغرس يومها مسؤولية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ويذكر وودورد كيف أنّ الرئيس الأمريكي قال له في مقابلة أجراها معه في 22 كانون الثاني/يناير الفائت “لقد أنقذته”. وذلك ردًا على سؤال عن علاقة ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي.

ووفق المقتطفات من الكتابـ قال ترمب “لقد نجحت في جعل الكونغرس يتركه وشأنه، لقد نجحت في إيقافهم”.

وكان الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي. قد قُتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بعد الدخول إليها لإخراج أوراق شخصية. وقطّع القتلة جثته قبل التخلص منها.