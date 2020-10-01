شاهد ماذا قال الرئيس أردوغان عن أمير الكويت الراحل، وعن الدول المارقة التي ستختفي

الدبور – في فيديو متداول بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وفي خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترحم فيه على أمير الكويت الراحل. الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله.

وقال عن الشيخ صباح الأحمد إنه زعيم مختلف وعاقل وحكيم، حيث قال نعتبره من حكام المنطقة الحكماء و العقلاء، نسأل الله له الرحمة و المغفرة.

وأضاف على عكس حكام بعض دول المنطقة، الذين لا تتوافق أحكامهم مع العقل و المنطق و الإنصاف. وأضاف بعض هذه الدول تستهدفنا لأننا نقول الحقيقة ونقف مع المظلومين والعدالة في العالم.

وأضاف في خطابه ما أصاب الإمارات و السعودية بالجنون، وشن الذباب عليه حملة شتائم قوية على موقع تويتر، وعلى صفحته الشخصية بالعربي.

حيث قال الرئيس أردوغان هذه الدول لم تكن موجودة بالأمس وربما لن تكون في المستقبل القريب، ولكننا بإذن الله تعالى سنواصل رفع رايتنا في هذه المنطقة إلى الأبد.

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ويذكر أن الإمارات تعاني من عقد النقص بإعتبارها دولة حديثة إنفصلت عن الإمبراطورية العمانية، وأي حديث من هذا القبيل يزعجها وتشن أم المعارك على من يتطرق لهذه العقدة التاريخية التي يعاني منها عيال زايد.

بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجودة بالأمس، وربما لن تكون موجودة في المستقبل، لكننا بإذن الله تعالى سنواصل رفع رايتنا في هذه المنطقة إلى الأبد. pic.twitter.com/ejisoSy4yw — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 1, 2020

وعلق الناشط القطري فهد الشهراني على الفيديو بقوله:” حفظك الله يا #خادم_الحرمين_الشريفين الطيب #اردوغان ونصرك علي من عاداك ..ولا عزاء ل #عيال_خنور و #عجوز_العوجا وداشرره”

حفظك الله يا #خادم_الحرمين_الشريفين الطيب #اردوغان ونصرك علي من عاداك 🇶🇦 🇹🇷 ولا عزاء ل #عيال_خنور و #عجوز_العوجا وداشرره — فهد الشهراني Pilot 🇶🇦 (@fahadq6r6) October 1, 2020