فيروس كورونا يسيطر على الخارجية الأردنية وحالة من الخوف و التخبط و القلق.. شاهد

الدبور – فيروس كورونا ليس في المناطق المزدحمة أو الفقيرة. وليس بسبب إهمال المواطن الأردني العادي وعدم تحمله المسؤولية كما يدعي البعض ويحمل المواطن سبب إنتشار الفيروس. و الحكومة بريئة، وكأنها لم تفشل وتتخبط بقراراتها بما يخص محاربة الفيروس، فحاربت المواطن بدل الفيروس. فها هو كورونا يصل إلى وزراة الخارجية الأردنية أيضا.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية. إصابة 16 موظفا من كوادرها بفيروس كورونا المستجد، وقررت التوقف عن استقبال المراجعين وتعقيم المباني، بحسب بيان رسمي صادر عنها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز. في بيان، إنه وأثناء الفحوصات الطبية الدورية لموظفي الوزارة، تبين إصابة 16 موظفا بفيروس كورونا، وتم عزلهم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم التوقف عن استقبال المراجعين وتعقيم المباني وإيجاد آلية بالسرعة القصوى لاستقبال المراجعين والإعلان عنها.

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كما سيتم تخفيض أعداد الموظفين للحد الأدنى وفقا للدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام، وإجراء فحوصات دورية، والالتزام بالقواعد والبروتوكولات الصحية المطلوبة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس، مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أرانشا غونزاليس في مقر الوزارة في عمان.

يبدو ان #الأردن دخل الذروه بحالات #كورونا وبانتظار كم اسبوع لندخل في المنحنى الثاني والبدء بالنزول في عدد الحالات والوفيات..لكن علينا جميعاً خلال هذه الفتره اخذ ألامور بجديه كبيره والتقيد التام بالتباعد الجسدي والاجتماعي ولبس الكمامه وغسيل الايدي لكي نهبط بسلام وبأقل خسائر. — S h a d i (@drshadialdaoud) October 1, 2020

وسجلت في الأردن يوم الخميس. 1276 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. لإضافة لتسجيل 12 وفاة جديدة. لترتفع حصيلة الإصابات إلى 13101 حالة، والوفيات إلى 73 حالة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

وسادت حالة من القلق و الخوف و الغضب بين النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي. لما ممكن حدوثه في الأردن في هذا الصمت الرهيب من قبل الحكومة التي عجزت عن محاربة الفيروس أو تخفيف أتباعه على المواطنين.

هل اقتربنا من السيناريو الاسوء وسندخل في نفق مظلم في هذه المواجهة التي نجهل نتائجها ومصيرها الغامض ؟ #الأردن_كورونا #زيد_المراشده — Zaid Mo'een Al-Marashdeh (@ZaidAlMarashdeh) October 1, 2020

صدمة في الشارع الأردني بعد تسجيل أكثر من 1700 إصابة بــ #كورونا خلال 24 ساعة#الأردن #عمان #الحدث pic.twitter.com/6k4SOWcLUr — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 1, 2020