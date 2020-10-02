شاهد أين وضعت صورة القاتل بن سلمان في واشنطن بمناسبة ذكرى إغتيال خاشقجي

الدبور – القاتل بن سلمان ولي عهد السعودية. ظهر في وسط واشنطن العاصمة الامريكية. بمناسبة الذكرى السنوية لعملية إغتيال الصحفي السعودي المغدور، جمال خاشقجي، وتقطيع جثته بواسطة المنشار في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونشر الناشط الدكتور عبد الله بن عودة. نجل الداعية المعتقل سلمان العودة في سجون بن سلمان بدون محاكمة لأكثر من ٣ سنوات. نشر صورة قال إنها ظهرت في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن وكتب عليها القاتل.

ورفعت صورة خاشقجي وكلمته المشهورة قل كلمتك وامش على مبنى صحيفة واشنطن بوست ومقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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