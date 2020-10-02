شاهد كيف ظهر ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا، وهذه حالته الصحية (فيديو)

الدبور – في أول ظهور للرئيس الأمريكي ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا، وظهر في فيديو دون أن يجاوب على أسإلة الصحافة المتواجدة في محيط البيت الأبيض، ومضى في طريقه ليستقل طائرة عسكرية متجها إلى مستشفى في قاعدة عسكرية.

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال ترامب ”أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل“. وأضاف ”أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جدا. لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جدا“ في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضا إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

وقال المسؤول إن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن ترامب لم ينقل لسلطة إلى نائبه مايك بنس، وسيواصل العمل من المستشفى.

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BREAKING: President Trump seen for first time since coronavirus diagnosis; he gave a 'thumbs-up' before boarding Marine One to military hospital. pic.twitter.com/S9vZs5WbSW — Breaking911 (@Breaking911) October 2, 2020

وقالت مصادر طبية أن إحتمالية تأثير الفيروس على ترامب قد لا يكون كبيرا جدا، ونسبة أن يسبب الفيروس بحالة إماء قد تصل إلى ٣٠٪، ونسبة الوفاة حسب الخبراء في حالة ترامب الصحية تصل إلى ٢٠٪.

وقال مستشار #ترامب إن هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة ترامب الليلة. وقال المصدر “هذا أمر خطير”. ومضى المصدر في وصف ترامب بأنه متعب للغاية ومرهق للغاية ويعاني من صعوبة في التنفس.

Trump adviser said there is reason for concern about Trump's health tonight. "This is serious," the source said. The source went on to describe Trump as very tired, very fatigued, and having some trouble breathing. WH officials continue to say Trump will be fine. — Jim Acosta (@Acosta) October 2, 2020

ونشرت قناة CNN الامريكية مقطع فيديو لحفل أقيم في البيت الأبيض، ولم يراع التباعد الإجتماعي ولم يكن هناك أي إحتياطات متخذة بين الحضور، ويظهر في الفيديو التقارب الكبير بين الحضور.

هذا هو الحفل في البيت الابيض. لا وجود للتباعد الاجتماعي. بالكاد هناك من يرتدي كمامة. pic.twitter.com/CL44Saqsxb — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) October 3, 2020

ونقل الموقع عن “روني نيم”، كبير المحللين في شركة “سكويرد فاينانشال” للخدمات المالية، قوله إن “كيفية تعافي ترامب من كورونا يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الانتخابات”.

وأضاف: “إذا تعافى بسرعة يعني هذا أنه كان محقا بشأن الفيروس. وسيكون بمثابة دفعة كبيرة لحملته، ولكن إذا ساءت حالته كثيرا، فسيُظهر ذلك أن سياسة التعاطي مع الوباء أسيء تقديرها”.

وأبدى “مارشال غيتلر”. رئيس أبحاث الاستثمار في مجموعة “BDSwiss”، رأيا مغايرا، حيث أشار أن إصابة “ترامب” بكورونا ستصب في صالح الديمقراطيين.

وقال: “حتى لو تمتع بصحة جيدة بما يكفي للاستمرار. فما الرسالة التي سيصل إليها مؤيدوه الذين صدقوه عندما قلل باستمرار من خطورة الفيروس. وقال إنه سيختفي، وقال إن تجاوب إدارته على الفيروس كان مثاليًا؟”.

وتابع: “علاوة على ذلك، تستند شخصية ترامب بأكملها على هالة (الفوز)؛ وإذا ظهر أنه ضحية، فقد يتسبب ذلك في تشكك الناس في النصيحة التي كان يقدمها بشأن الفيروس حتى الآن. وسيخيب أملهم من زعيمهم، ومن المرجح أن يصوتوا للديمقراطيين “.

ومصطلح “مفاجأة أكتوبر” يشير إلى مؤامرة مزعومة غير مثبتة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1980. التي دارت بين الرئيس الديمقراطي “جيمي كارتر”، وخصمه الجمهوري حاكم كاليفورنيا السابق “رونالد ريجان”.