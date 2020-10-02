فتاة سعودية قدمت خدمات للشباب المكبوت.. كشفت صدرها للمارة.. فيديو

الدبور – فتاة سعودية أثارت حالة من الغضب الشديد على منصات وسائل التواصل الإجتماعي. حيث قامت بتقديم خدمات للشباب المكبوت””، عبر الكشف عن صدرها للمارة بشكل سريع.

ونُشرت عدة مقاطع تظهر فيها الفتاة بملابس فاضحة كشفت صدرها. تارة في سيارة، وتارةً أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام بملابس فاضحة. حيث يسهل عليها الكشف عن صدرها بسرعة ومن ثم تغطيته.

الفيديوهات التي إنتشرت أثارت موجة من الغضب في السعودية. وعبّر مغرّدون من خلال وسم “متعرية جدة”، عن غضبهم من الوقاحة التي تباهت بها الفتاة، مطالبين بالقبض عليها.

فيما رآى آخرون أنّ ما وصفوها “الأشكال الوسخة” تجرّأت على تصرفاتٍ مخزية بعد تغييب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مقابل إحلال “هيئة الترفيه” مكانها .

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وسرعان ما انتشر الوسم والبحث عن تلك الفيديوهات عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، واصبح البحث عن متعرية جدة او فتاة سعودية عارية من أكثر كلمات البحث من قبل الشاب المكبوت الذي لم يحالفه الحظ لمشاهدة تلك المناظر على الطبيعة.

وكثرت التعليقات من قبل النشطاء في السعودية على هذه الوقاحة خصوصا في مجتمع محافظ مثل السعودية، ولكنها السعودية الجديدة، إن فتحت الباب قليلا زادت الفاحشة.

#متعريه_جده#سالفه_الهاشتاق

هاشتاق صعد للترند لظهور فتاه متعريه بمدينه جده

لا حول ولا قوه الا بالله pic.twitter.com/KP6Y56l8u5 — رفع هاشتاق ترند (@abualward2020) October 2, 2020