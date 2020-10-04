فيديو مقرف: سحل رجل مسن في الشارع في ثاني حادث من نوعه يثير الغضب في مصر

الدبور – في فيديو مقرف، وهو ثاني حادث من نوعه في أقل من أسبوع. من حوادث الإعتداء على مسنين في مصر، إنتشر مقطع فيديو لشاب سحل رجل مسن في مصر، وأثار موجة من الغصب و الجدل في مصر.

وأظهر المقطع شابا يبدو أنه يقترب من الـ20 من عمره، وكان يجلس بجوار رجل مسن على أحد الأرصفة في الشارع قبل أن يباغته بسحب قدمه من أعلى الرصيف الجالس عليه ويقوم بسحله على الأرض.

وكان هذا الشاب ممسكا بأطراف جلباب الرجل المسن. وسط ضحكات من مصور الفيديو بسبب سحله للمسن، بينما كان الأخير في حالة انهيار وتوسل للشاب أن يتركه.

وكان مقطع فيديو أخر إنتشر قبل أسبوع لشاب يعتدي على مسن ويلقيه في بركة مياه “الترعة”. بشكل وحشي وسط ضحكات الموجودين معه، وتم القبض عليه في وقت لاحق.

ولم تتحرك العاطفة في قلب هذا الشاب. رغم الصراخ المتواصل، قبل أن ينهال عليه المسن بالشتائم. دون فائدة أيضا، ثم هدده وهو ممسك بملابسه قائلا: ”هتتعلم الأدب ولا أموتك“. وأنهى هذا الشاب سحله للمسن وهرب بعيدا، فيما نهض الأخير ولملم جلبابه.

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واستنكر رواد التواصل الاجتماعي ما رأوه في المقطع معبرين عن سخطهم إزاء ذلك المشهد، مطالبين بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية لرصد وفحص الفيديو كي يلقى هذا الشاب جزاءه.

وقال حساب باسم سامح فوزي على فيسبوك معلقا على المقطع: ”شاب يسحل راجل مسن في الشارع لا إله إلا الله هو في بشاعة أكتر من كده“.

وأضاف حساب آخر قائلا: ”شاب يسحل عجوز ليضحك أصحابه.. إيه اللي حصل في الدنيا عشان نهين الكبار بالشكل ده.. قال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) شير للفيديو حتى يتم القبض على هذا الشاب لينال جزاءه عاوزين بلادنا تنضف من أمثال هؤلاء الأوباش“.