تعرف على بندر ابن امه الذي وصف قطر بدولة هامشية.. ولماذا رفض والده الإعتراف به

الدبور – يعيد الدبور التعريف بقصة وتاريخ الامير بندر بن سلطان حاليا، و الذي كان يطلق عليه سابقا بندر ابن امه، عندما رفض والده الامير الإعتراف بنسبه لأنه أتى من ام أثيوبية. وليس من خلاصة عائلة أل سعود الحاكمة، ورفض وقتها إعطائه لقب الأمير، وكيف شق طريقه ووصل إلى ما وصل إليه، حتى وصل إلى أن يقول أن دولة قطر هامشية، بعدما أخرجه بن سلمان من جحره ليمهد للتطبيع مع الإحتلال و التهجم على قطر.

وو صف الدبلوماسي ورجل الاستخبارات السعودي و أول شيطان عربي في المنطقة، الأمير بندر بن سلطان دولة قطر التي تقاطعها بلاده منذ سنوات بالدولة الهامشية، في لقاء له على قناة العبرية لتبرير التطبيع القادم على السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعدى بندر ابن امه على دولة قطر، فقد أصبح ورقة بيد بن سلمان يخرجها وقت الحاجة، وكان في بداية حصار قطر خرج قال إنه بإستطاعته إحتلال دولة قطر خلال ساعتين، وأن القاعدة الأمريكية في قطر لن تحمي قطر من جبروت قوته، وقوة سمو أبو منشار ولي عهد السعودية، مع أن الرئيس ترامب نفسه كررها أكثر من مرة أن آل سعود من أولهم لأخرهم لا يستطيعون حماية مؤخراتهم أكثر من أسبوعين بدون حماية أمريكا.

ولكن من هو الذي هدد بإحتلال قطر خلال ساعتين؟ ومرت ٣ سنوات. ومن هو الذي يعتبر دولة قطر دولة هامشية لا تستحق ان تذكر ولكن لا يتوقف الإعلام السعودي و كبار الشخصيات عن الحديث عنها؟ لنتعرف عليه، فله قصة ممتعة قد لا يعلمها الكثير من الجيل الجديد خصوصا.

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شفناك وانت رخيص وراجع الى جيناتك الاصيلة يا #بندر_بن_سلطان وكنت تبكي وتستعطف أحد خدم ولي عهد السعودية وتقدم له الولاء والطاعة

إخرس يا ابن خيزرانه وإعرف كما يعرف اسيادك اللي انت تنتمي اليهم اسماً بان قطر بلد الاحرار وليس العبيد pic.twitter.com/jvunwavfTx — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) October 5, 2020

إنه الامير بندر بن أمه سابقا و بندر بن أبيه لاحقا، كما نشر الإعلامي نظام المهداوي تغريدة مع صورة من صحيفة وطن في عدد صدر عام ١٩٩٣، عندما كان بندر عراب السياسة الامريكية في الخليج من واشنطن، قبل أن يتحول إلى طبال لسمو أبو منشار، ولكن ما قصة بندر بن أمه سابقا؟ لنتعرف عليه عن قرب.

حيث قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: #بندر_بن_سلطان بطل صفقة اليمامة وأكبر فاسد بتاريخ السعودية على غلاف صحيفة “وطن” عام ٩٣ حيث قام بعدها بمطاردة الصحيفة في كل المحافل. كان السفير الأمريكي لدى السعودية وليس العكس ولعل علاقته مع أبيه الذي رفض الاعتراف به إلا قبل بوفاته بقليل تشرح كثيراً عن شخصية وصهيونية هذا الرجل

#بندر_بن_سلطان بطل صفقة اليمامة وأكبر فاسد بتاريخ السعودية على غلاف صحيفة “وطن” عام ٩٣ حيث قام بعدها بمطاردة الصحيفة في كل المحافل. كان السفير الأمريكي لدى السعودية وليس العكس ولعل علاقته مع أبيه الذي رفض الاعتراف به إلا قبل بوفاته بقليل تشرح كثيراً عن شخصية وصهيونية هذا الرجل pic.twitter.com/3DScDjYiEm — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) February 20, 2019

بندر بن سلطان هو رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق. المرتبط بشكل وثيق بوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية واحد اللاعبين الكبار في المنطقة، فضلاً عن إرتباطه بالمحافظين الجدد. كثيرون يجهلون أي معلومة عن هذا الشخص، جلّ ما يعرفونه عنه هو مشاركته في معظم الكوارث التي تصيب المشرق العربي، فهل تمحصتم بتاريخه؟

الحسب والنسب للأمير بندر بن أمه

بندر بن سلطان هو أبن الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك السعودي الحالي، كان من أبرز الوجوه السياسية في السعودية. والدته تدعى “خيزرانة”، هي إمرأة إثيوبية سوداء اللون، يعتبر بندر بن سلطان “أميراً غير أصيل” لماذا؟ لأن أبوه قد تزوّج أمه بطريقة سرّية غير شرعيّة ، حيث حبُلت من الامير سلطان و أنجبت بندر بعد حينه.

والده سلطان الذي توفي عام 2011 نكر مراراً حقيقة نجله الذي يتلقى معارضة واسعة من قبل أمراء السعودية. لسبب أنه من أم غير شرعية. الأمير سلطان تأخر لسنوات حتى إعترف بنجله بندر من “خيزرانة” الأثيوبية. وذلك قبيل مدة على موته نتيجة الضغوط. مما أدى لإستعار الخلاف بينه وبين مؤيديه ومعارضيه في العائلة الحاكمة الرافضة لاعطائه أي دور. ولكن نفوذه السياسي والأمني أدى لتثبيته في مكانه، خصوصاً الضغط الامريكي، حيث يعتبر بندر “فتى أمريكا المدلل في المملكة”.

تمتع بندر بعلاقات متينة مع الساسة الغربيين خصوصاً مع أجهزة الاستخبارات. وذلك نتيجة مركزه الأمني الحساس، وعلاقاته مع وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية وتعاونه الدائم معها. فضلاً عن علاقته مع المحافظين الجدد وقتها وعلى رأسهم جون ماكين و جورج بوش الأبن. الذي يتمتّع بندر معه بصداقة قوية حيث كان البيت الابيض مشرعاً أمام بندر في اي وقت، على ما تقول المصادر.

كان لبندر صولات وجولات في عالم المخابرات. حيث توجّه له أصابع الاتهام بتدبير المكائد للعديد من أبناء العائلة الحاكمة في السعودية. كما هو العقل الأمني في بلدان الخليج التي ترتهب منه حقاً. كما توجه أصابع الاتهام له بدعمه الخفي لخلايا تنظيم القاعدة لتنفيذ مشاريع مشبوهة.

توجه أصابع الاتهام له بعلاقته بالمجازر والحرب الطائفية في العراق. وإدخال القاعدة هناك، فضلاً عن ضلوعه بعمليات التفجير ورسم خططها. وليس فقط في العراق بل سوريا ايضاً حيث يتهم بندر بالوقوف وراء دعم العديد من الميليشات التابعة للقاعدة وداعش. فضلاً عن دعمه لارسال المقاتلين إلى هناك. والأمر أيضاً مشابه في لبنان والدول الاخرى وصولاً للصومال وليبيا والسودان حيث بصمات بندر واضحة هناك.

يعرف عن بندر عشقه للعب “البوكر” حيث يذهب في رحلات خاصة مراراً إلى الولايات المتحدة التي يمتلك جنسيتها بشكل سرّي. ويقوم بقضاء السهرات الطويلة في الملاهي المخصصة لهذه اللعبة التي يعطيها وقتاً ضمن جدول أعماله في أوقات النزهات.

يقول البعض ان سبب لئم وخبث هذا الشخص ليس إرتباطه بـأجهزة المخابرات الامريكية او غيرها، بل مردها إلى أن والده رفض الإعتراف به لسنوات طويلة. قبل أن يتعرض لضغوط من العائلة الحاكمة للإعتراف به خوفا من الفضائح، حيث كانت وقتها السعودية تعرف بمملكة الصمت. وهذه عقدة لازمته طوال حياته، وحقده وصل أيضا لأمراء في العائلة الحاكمة ممن رفضوا الإعتراف به من قبل.

وفي عام 2013 نشرت صحيفة “ذا ديلي بيست” الأمريكية مقالاً وصفت فيه الامير بندر بن سلطان، رئيس جهاز الاستخبارات السعودية وقتها، بأنه “كبير الجواسيس في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرة الى أنه “يهدف حالياً الى سحق جماعة الاخوان المسلمين رغم أنها مجموعة سنية”، كما تشير أيضاً الى أنه في حالة “تحالف مع اسرائيل رغم أن لا معاهدة سلام بين تل أبيب والرياض حتى الان”.

وللتمهيد لتطبيع السعودية دافه بندر عن تطبيع الإمارات و البحرين مع الإحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر نفسه هو عراب التطبيع في المنطقة وأول من طالب به، وأول من إلتقى بمسؤولين في دولة الإحتلال، وأخرجه بن سلمان من جحره ليبين حسنات التطبيع وليهاجم القيادة الفلسطينية لرفضها التطبيع.

ويقول بن سلطان حاليا و بندر ابن امه سابقا . إن حديث القيادات الفلسطينية بعد اتفاق السلام بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، الشهر الماضي. كان ”مؤلما“ و“مستواه واطي“ وإن تجرؤهم على دول الخليج غير مقبول ومرفوض، وقد اعتادوا استخدام مصطلحات التخوين بسهولة فيما بينهم.