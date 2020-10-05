عاق كويتي ينهال ضرباً على أمه وشقيقه ويتوعدهما بالقتل في جريمة بشعة

الدبور – شاب عاق كويتي ضرب أمه وشقيقه بطريقة بشعة، وهددهم بالقتل في المرة القادمة، في أحدث قضية عقوق وجريمة ضرب وتهديد شهدتها الكويت، التي شهدت جرائم من هذا القبيل من قبل.

وجريمة العقوق في الكويت تعتبر من أكبر وأخطر الجرائم في نظر المجتمع الكويتي، نظرا لطبيعة المجتمع الكويتي المحافظ بطبعه على دينه وعاداته البدوي التي إكتسبها عبر الأجيال.

و في أغلب قضايا الاعتداء بالضرب، خاصة التي تقع من أبناء بحق الآباء، يتم تسجيل القضية باعتبارها جنحة. أما القضية التي سجلت في مخفر شرطة تيماء فأخذت تصنيف جنايات ومسمى اعتداء بالضرب وتهديد بالقتل؟

وذلك بالنظر إلى التقريرين الطبيين واللذين أرفقا في ملف القضية التي أخذت مسمى «عنف أسري». هذا، ووجه وكيل النائب العام في دولة الكويت بسرعة ضبط وإحضار الابن العاق الذي اعتدى بالضرب على أمه وشقيقه الأكبر وتوعدهما بالقتل.

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وفي تفاصيل القضية التي حصلت عليها صحيفة «الأنباء» المحلية. فقد تقدم إلى مخفر شرطة تيماء مواطن من مواليد 1993 ووالدته من مواليد 1973 وأبلغا عن أنهما تعرضا للضرب والتهديد بالقتل من قبل شقيق المجني عليه. وهو شاب كويتي من مواليد 1998.

وأن الواقعة حدثت في منزل العائلة بمنطقة النسيم، وحينما سئل عن أسباب الاعتداء الذي وقع عليهما من قبل عاق كويتي . برر ذلك بالخلاقات العائلية ولرغبة الابن في الحصول على أموال من والدته بدون وجه حق. وأكد أن شقيقه الأصغر غادر المنزل إلى جهة غير معلومة بعد واقعة الاعتداء التي حدثت أمس.

«عاق» ينهال ضرباً على أمه وشقيقه ويتوعدهما بالقتل في النسيم . pic.twitter.com/NJkft5sAa3 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) October 4, 2020