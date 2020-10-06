أحمد زاهر لهذا السبب كرهت حياتي ومنعت بناتي من التمثيل.. فيديو

الدبور – تحدث الفنان أحمد زاهر صاحب شخصية فتحي في المسلسل الذي شغل الناس في شهر رمضان الماضي. لما حملته شخصية فتحي من شر. جمع كل أنواع الشر في العالم في شخصية واحدة. وحظى المسلسل على نسبة مشاهدة عالية، حتى إنه سرق البطولة من بطل المسلسل محمد رمضان.

وتحدث الفنان أحمد زاهر، عن الفترة في حياته الفنية التي كره فيها نفسه وأثرت عليه. وقال إنها كانت أصعب فترة في حياتي. جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة”، الذى تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على قناة DMC.

حيث قال :”الفترة التى كنت أعانى فيها من زيادة الوزن. كانت فترة صعبة. وزيادة الوزن للأسف تجعل الشكل أكبر فى السن. فأتذكر أننى فى هذه المرحلة عرضت عليا أدوار لا تناسب سنى فقدمت مثلا دور والد الفنان محمد جمعة. وفى مسلسل “حديث الصباح والمساء”، أيضا كنت والد الفنان محمد أحمد ماهر وكنت عم الفنانة منى شلبى”.

وعن دور فتحى فى مسلسل “البرنس”. الذى عرض رمضان السابق قال الفنان أحمد زاهر: فتحى كان يملك الكثير من الصفات السيئة التى من الصعب أن تجتمع فى شخص واحد. والمخرج محمد سامى، جعلنى فى المسلسل أعيش الحالة والقصة لحظة بلحظة وهو دائما يشرح وجهة نظره فى الشخصية أثناء جلسات العمل وأتعايش أنا مع وجهة نظره فى الشخصية فبدأت أسترجع كل من أذانى فى الحياة وأخذت من كل شخص أسوء صفة فيه ووضعتها فى فتحى.

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وعن مشهد اختطاف الطفلة، قال: طلبت من محمد سامى أن يلغى هذا المشهد ولكنه رفض وقال لى أن المشهد مهم جدا فى دراما المسلسل.

وكشف الفنان أحمد زاهر، عن القرار الذى اتخذه نحو بناته ملك وليلى بعد تجربة تمثيلهما أثناء الطفولة، حيث قال: “قررت أن يتوقفا ملك وليلى عن التمثيل وذلك لأن لدى قناعة تامة أن معظم الفنانين الذين قدموا العديد من الأدوار فى الطفولة لا يسعفهما الحظ بأن يقدموا أدوار فى الكبر، لذلك كان ضرورى أن يختفوا خاصة فى مرحلة المراهقة وكنت أنوى أن يعودوا مرة أخرى بعد الجامعة”.

وأضاف زاهر، كسرت ليلى هذا القرار عندما طلب منى الفنان الجميل ياسر جلال أن تشاركه فى مسلسل “الفتوة”، بدور ابنته، وفى البداية رفضت ولكن ظل يقنعنى إلى أن وافقت، وتفاجأت بها فى المسلسل، فرغم شهادتى المجروح فيها إلا أنها قدمت الدور بشكل جيد جدا وأثبتت موهبتها.

وقالت الفنانة ليلى زاهر التى كانت ضيفة اللقاء أيضا: عندما عرض على مسلسل الفتوة شعرت بالقلق لأن المسلسل تدور أحداثه فى عالم قديم لم تعيشه من قبل، ولم تشاهد أعمال فى نفس الفترة الزمنية، ولكن ساعدها والدها ووالدتها كثيرا فلولاهما لم تستطع معايشة الحالة.