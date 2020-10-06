الإمارات في حالة حداد ونواح يوم الأربعاء بعد هذا القرار التركي!

الدبور – أعلنت دولة الإمارات حديثة الولادة و التي إنفصلت عن سلطنة عمان قبل سنوات، أعلنت حالة الحداد و الطوارئ و النواح، وعن تشكيل خلية لطمية جديدة بعد قرار الرئيس التركي أردوغان.

وقد قرر الريس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء غدا، زيارة كل من دولة قطر، ودولة الكويت، في زيارة خاصة، وجاء الغعلان من قبل تركيا، ونشرت الخبر وكالة الأنباء القطرية.

ولسع الدبور تغريدة لوكالة الانباء القطرية على موقع تويتر جاء فيها ما نصه:

“سمو أمير البلاد المفدى يستقبل يوم غد الأربعاء، أخاه فخامة الرئيس التركي الذي يصل البلاد غدا في زيارة عمل، وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.”

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سمو أمير البلاد المفدى يستقبل يوم غد الأربعاء، أخاه فخامة الرئيس التركي الذي يصل البلاد غدا في زيارة عمل، وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.#قنا pic.twitter.com/8bxiTkVb8i — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 6, 2020

وسيزور الرئيس التركي أيضا دولة الكويت لتقديم العزاء بوفاة أمير الإنسانية، ولتجديد الإتفاقات التي تم التفاهم فيها مع أمير الكويت الراحل، وتجديد دعم تركيا ووقوفها بجانب الكويت في كافة المجالات، في محاولة لمنع المحاولات الشيطانية من قبل بن زايد للضغط على الكويت لضمها لحلف الشر.

الخبر إستفز الإمارات و السعودية، واستنفر الذباب الإماراتي و السعودي لمهاجمة قطر و تركيا، و المضحك أن الذباب ركز على نقطة واحدة حسب ما وصلهم من مركز إعتدال، ان العلاقات الإستراتيجية هي دفع قطر الاموال لتركيا مقابل حمايتها.

المضحك في الامر ان ترامب ما انفك يذكر في كل مكان يذهب إليه حتى في المرحاض ان السعودية لا تستطيع البقاء أكثر من أسبوعين بدون حماية امريكا، وبل قال الرئيس الامريكي ترامب إنه حمى مؤخرة بن سلمان، حتى باتت مؤخرة بن سلمان أشهر من مؤخرة كارادشيان.

واستخدم ترامب مؤخرة بن سلمان وكيف حماها في حملته الإنتخابية، وانتشرت صور ترامب وبن سلمان في الشوارع الأمريكية، وكتب فوقها حميت مؤخرة بن سلمان.